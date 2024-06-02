Дом за 47 млн, «зашитый» рот, «голая» вечеринка: куда пропала Анна Асти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Асти

Исполнительница хита «Царица» Анна Асти (Анна Дзюба) после «голой» вечеринки стала реже появляться в поле зрения СМИ и на ТВ. Куда пропала певица, чем она сейчас занимается?

Как похудела Анна Асти

После вынужденного отпуска, спровоцированного «голой» вечеринкой, певица вернулась к поклонникам в совершенно ином виде. Фанаты заметили, что Асти похудела.

Коллега певицы Бьянка на YouTube-шоу Ирины Мягковой «Личка» заявила, что исполнительница хита «По барам» сделала пластическую операцию. Известный пластический хирург Владимир Плахотин предположил, что хирурги поработали над эстетикой лица. По его словам, певице сделали «височно-темпоральный лифтинг эндоскопический и одновременно эндоскопическую подтяжку средней части лица».

Вместе с этим он отметил, что Асти похудела не из-за вмешательства врачей. По словам хирурга, артистка изменила питание и начала заниматься кардиотренировками.

«Конечно, у нее произошли удивительные преображения. В первую очередь, я думаю, Анна „зашила“ себе рот и питалась очень специфически, соблюдая строжайшую диету. Она здорово похудела, причем не просто похудела, а похудела таким образом, что у нее ушла мышечная масса. Из своих тренировок она убрала силовые упражнения и перешла исключительно на кардионагрузку, причем значительную. Чтобы так похудеть, надо бегать, бегать и бегать. Думаю, Анна 10 и более километров в день пробегала», — предположил врач в разговоре с Teleprogramma.pro.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анна Асти

Что за дом купила Анна Асти

Super.ru сообщил, что певица приобрела загородный особняк в поселке Голиково. По информации издания, новая жилплощадь Асти оценивается в 47 млн рублей.

«Площадь здания составляет 267 квадратных метров, внутри пять спален и столько же санузлов, кухня-столовая и гостиная с камином. На участке также расположен двухэтажный гараж на две машины. Поблизости есть все необходимое для культурного досуга: загородный комплекс с русскими банями, конный двор и лес с озером», — сообщил инсайдер Super.ru.

Собеседник издания добавил, что сейчас певица вместе с супругом бизнесменом Станиславом Юркиным активно занимаются ремонтом.

Сколько зарабатывает Анна Асти после «голой» вечеринки

Концертная деятельность 33-летней артистки оказалась под угрозой срыва после скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, на которой она выступила с концертом. После этого певица решила уйти в тень. Однако времени она зря не теряла.

3 марта Асти сообщила, что открыла собственный благотворительный фонд «Феникс», над созданием которого работала на протяжении года. Организация будет помогать малоимущим и многодетным семьям, а также поддерживать учреждения здравоохранения и образования.

Не осталась певица в стороне и во время трагедии в «Крокус Сити Холле». Асти перевела один миллион рублей в благотворительный фонд Российский Красный Крест на помощь пострадавшим в результате теракта.

URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Звездач» пишет, что Асти намерена получить более 25 миллионов рублей за сольный концерт в Петербурге. По информации журналистов, минимальная цена билета на грядущем мероприятии составляет 55 тысяч рублей, а максимальная — 150 тысяч.

«Несмотря на то что зал будет небольшим, при полной посадке артистка сможет получить 25 миллионов и 130 тысяч рублей», — пишет агентство со ссылкой на пост «Звездача».

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