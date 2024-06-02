Пугачева и Галкин: новости 2 июня, поклонники не узнали звезд, фото

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву и ее мужа шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не узнали на фотографиях. Каковы последние новости о звездной паре?

Почему фанаты не узнали Пугачеву и Галкина

В первый день лета Пугачева поделилась в своих социальных сетях фотографиями с супругом. На опубликованных снимках муж и жена, прижавшись друг к другу, стоят на борту яхты. За их спинами видны другие суда и море. На одном из фото певица обнимает мужа, весело улыбаясь.

Оба супруга были одеты в черную одежду. Пугачева выбрала свободное платье с вырезом, открывающим ключицы. На ее голове был темный широкий ободок. Галкин же надел черную рубашку с белыми пуговицами. Волосы обоих супругов были растрепаны ветром.

Часть подписчиков оказалась рада новой публикации Пугачевой. Поклонники отметили, что Примадонна и Галкин — прекрасная пара, которая «идет плечом к плечу».

В то же время некоторые пользователи Сети раскритиковали звездную чету. Некоторым не понравилось, что фотографии, опубликованные певицей, слишком сильно отредактированы, из-за чего узнать знаменитостей сложно.

«Так натянулись, что не сразу смогла узнать», «А вы уверены, что это Пугачева? Совсем на себя не похожа», «Какой-то напомаженный пионер у бабушки на каникулах. Весь лоск слетел напрочь, уже и фотошопом не скрыть», «Что у него с подбородком на втором фото, ахахах. Как ни фильтруй, а фотка все так же „Я летом у бабушки“», — пишут в Сети.

Кроме того, пользователи уличили пару в попытке лишний раз нарочито показать привязанность друг к другу.

«Почему вам все время нужно доказывать всему свету, что вы любите друг друга? Не могу вспомнить ни одну пару, проживающую вместе такую долгую жизнь, чтобы они публично показывали свои чувства. Это как бы само собой разумеется, и не надо демонстрировать и что-то кому-то доказывать», — возмутилась goka777.

«Ну какая любовь, показуха», — поддержала ее Галина Лобанова.

В комментариях не мало и тех, кто припоминает Пугачевой ее резкие высказывания в адрес России.

«Мадам Брошкина, вам никогда больше не быть той Аллой Борисовной. Вы теперь просто Пугачева, как одна из прочих фамилий. Вы предали Россию!» — пишет Ирина Екимова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Из-за чего Кормухина ссорилась с Пугачевой

Впервые Ольга Кормухина увиделась с Примадонной на концерте во Дворце молодежи, однако официальное знакомство артисток состоялась позже. После этого будущая заслуженная артистка России вместе с продюсером приехала к Пугачевой для обсуждения предстоящего выступления на шоу «Рождественские встречи», и им удалось поладить.

Кормухина в начале карьеры сотрудничала с Театром песни Аллы Пугачевой. Звезды даже дружили какое-то время. Певицы обменивались подарками и поддерживали постоянное общение. Конкуренции между ними не было из-за разности стилей, однако со временем дружба все же дала трещину.

StarHit пишет, что ссора между звездами произошла из-за Театра песни Пугачевой. Как пишет издание, тогда Примадонна распрощалась с Кимом Брейтбургом, группой «Диалог» и даже упрекнула Кормухину в нежелании советоваться с ней.

«На последнем собрании <...> Алла и меня упрекнула: «А ты тоже никогда со мной не советуешься!» Я опешила, ведь одна работала в этом стиле и не считала нужным ни с кем советоваться. Алла тогда выбрала меня и Преснякова в худсовет театра. Но я отказалась в этом участвовать и ушла в самостоятельное плавание. Пугачева, конечно, обиделась на меня. Она не ожидала этого. Но я ни разу не пожалела», — рассказала Кормухина в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Зачем Галкин хочет снять статус иноагента

Адвокат Юрий Шель считает, что шоумен пытается добиться снятия статуса иноагента, поскольку ему неприятен намек на иностранное финансирование. По словам правозащитника, Галкин отвергает любое влияние и утверждает, что доход ему приносит только концертная деятельность.

«Его этот статус коробит, ему неприятно. Он сын генерал-полковника. У него отец был начальником танковых войск СССР. Самый главный танкист в Советском Союзе был отец, а сын — иноагент. Он, конечно, не хочет, чтобы у него была такая кличка», — сказал Шель в разговоре с Teleprogramma.pro.

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