Анна Asti вернется на сцену после «голой вечеринки» и теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Асти

Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) в своем в Telegram-канале объявила о возвращении к концертной деятельности после скандала, связанного с инцидентом на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, а также теракта в «Крокус Сити Холле». Она подчеркнула, что ее команда обеспечит все меры безопасности, а на площадках будет обеспечен порядок сотрудниками Росгвардии, ОМОНа и полиции.

Друзья, получаю от вас многочисленные вопросы по поводу тура и концертов. Решила ответить вам здесь — мы едем в тур и все концерты состоятся! Я очень жду встречи с вами, чтобы весело провести время, спеть любимые песни и зарядиться энергией друг от друга! — написала певица.

Ранее Telegram-канал Mash раскрыл, что входит в райдер исполнительницы. По информации канала, из еды певица предпочитает фрукты, ягоды, травяной чай, орехи, мед, овощную, сырную, рыбную и мясную нарезки, а также швейцарский шоколад, а все ее перемещения должны осуществляться только на Mercedes — Maybach или V-класса.

Mash уточнил, что в райдере Асти содержатся и пожелания насчет гримерки: окна должны быть занавешены, а камеры заклеены, также певица требует клей «Момент» и нейлоновые перчатки. В публикации уточняется, что из алкоголя обязательно должны быть коньяк Remy Martin XO, виски Jack Daniel’s, шампанское Moet & Chandon.