Стало известно, где учатся дети Киркорова Журналист Майоров: Киркоров отправил своих детей на обучение за границу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров с детьми

Певец Филипп Киркоров отправил своих наследников на обучение за границу, рассказал журналист Сергей Майоров в программе «Однажды» на НТВ. Он уточнил, что артист уделяет огромное внимание образованию 12-летней Аллы-Виктории и 11-летнего Мартина.

Соответствующую информацию подтвердил отец певца Бедрос Киркоров. По словам мужчины, теперь ему грустно, что дети находятся очень далеко.

Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко, — рассказал он.

Говоря о характере детей, он отметил, что Мартин — это копия Филиппа в детстве. Алла-Виктория при этом настырная девочка с собственным мнением, поделился Киркоров-старший.

Ранее сообщалось, что Киркоров приобрел картину «Король земли» художника из Дзержинска Ильи Спиченкова. Произведение искусства народный артист поместил в театральной зоне в своем особняке. Он также опубликовал фото купленной картины, но не озвучил сумму покупки.

Спиченков прославился в Нижнем Новгороде большим граффито на Окском съезде, посвященным работе пожарных и спасателей. Общая протяженность рисунка около 800 метров. Известно, что одну из его работ также купил рэпер Тимати.