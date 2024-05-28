«Идеально вписался»: Киркоров похвастался картиной дзержинского художника Филипп Киркоров приобрел в свой особняк картину художника Спиченкова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров рассказал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что приобрел картину «Король земли» художника из Дзержинска Ильи Спиченкова. Произведение искусства народный артист поместил в театральной зоне в своем особняке. Он также опубликовал фото купленной картины, но не озвучил сумму покупки.

«Король земли». Идеально вписался в театральную зону, — написал Киркоров.

Спиченков прославился в Нижнем Новгороде большим граффито на Окском съезде, посвященным работе пожарных и спасателей. Общая протяженность рисунка около 800 метров. Известно, что одну из его работ также купил рэпер Тимати.

Ранее британская королевская семья опубликовала первый официальный портрет Карла III. При этом комментаторы не оценили старания художника Джонатана Йео и увидели на картине «адово пламя».

Член Союза художников России Алексей Бриков заявил, что концепция изображения короля Карла III, которую использовал Джонатан Йео, соответствует современному искусству и развивающейся цивилизации. По его словам, если не будет никакой динамики, то остановится какое-либо развитие.