Уход из лейбла, потеря доходов: где сейчас Элджей, что с ним стало

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Элджей

Прибыль Элджея (Алексей Узенюк) за последние два года уменьшилась почти в восемь раз, и над артистом нависли новые проблемы из-за активистов, недовольных его песнями. Грозит ли Элджею банкротство, чем он навредил СВО, как он сейчас живет?

Сколько зарабатывает Элджей, что с его доходами

2 июня стало известно, что прибыль Элджея с 2022 года уменьшилась почти в восемь раз. В 2023-м его компания заработала менее 400 тысяч рублей, хотя раньше счет шел на миллионы.

Речь идет об ООО «Сайонара бойз», которое занималось выпуском треков рэпера. Прибыль за 2021 год составила около 2,8 млн рублей и в дальнейшем сильно снизилась.

«Алексей Узенюк периодически начал уезжать из РФ и жить за границей, суммы гонораров стали падать. Итого в 2022 году он смог заработать всего 161 тысячу рублей. В прошлом году доходы немного подросли — до 380 тысяч рублей», — пишет SHOT.

Резкое сокращение доходов рэпера связывают с тем, что Элджей тайно вышел из лейбла Анны Асти Fenix Music Label. Это произошло в разгар скандала после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, в которой участвовала Асти.

Между тем Fenix Music Label показывает значительно более высокие доходы. Как пишет Telegram-канал «Светский хроник», в 2023 году выручка составила 280 млн рублей. При этом в лейбле из известных артистов после ухода Элджея остались только сама Асти, Лолита Милявская и московский рэпер ST (Александр Степанов).

Фото: Социальные сети Элджей

Где и почему отменяют концерты Элджея, как он навредил СВО

В январе 2024 года Telegram-канал SHOT сообщил, что после «голой» вечеринки Элджей уехал из России. В дальнейшем он вернулся к концертной деятельности: на 8 Марта дал концерт в Дубае, после выступал в Москве, Санкт-Петербурге и Череповце. На 7 июня намечен концерт в московском клубе VK Gipsy, а на 28 и 29 июня запланированы выступления в Москве и Петербурге на VK Fest 2024.

Проблемы возникли с выступлением Элджея в родном Новосибирске. Общественные организации «Координационный совет в защиту общественной нравственности», «Русские общины» и «Зов народа» требуют отменить весь «Черника Music Fest», намеченный на 15 и 16 июня.

Активисты заявили, что изучили творчество Узенюка, Зомба, GSPD, Эльдара Джарахова и DEAD BLONDE и убеждены, что все они «занимают антивоенную позицию, пропагандируют употребление алкоголя и наркотиков, аморальный образ жизни».

«Считаем данное мероприятие элементом гибридной войны с Россией, деятельностью, направленной на нравственное разложение молодёжи, культурной диверсией во время проведения СВО», — говорится в письме, которое общественники направили губернатору, в региональную прокуратуру, управление полиции и Следственный комитет.

Как отмечает SHOT, билеты на «Черника Music Fest» активно распродаются, а на фестиваль заявлено немало артистов, которые не вызывают нареканий защитников нравственности.

Где сейчас Элджей, чем он занимается

Telegram-канал «Светские хроники» отмечает, что в мае 2024 года Элджей со своей командой стали чемпионами третьего сезона Лиги Ставок Media Basket.

Furormedia сообщает, что финалисты второго сезона команда Sayonara Boys под руководством Узенюка в ожесточенном поединке со счетом 57:49 обыграли дебютантов этого сезона, команду UNDERGROUND BIZNE$, которая создана лейблом Oni Music вместе с пиар-директором streetwear-бренда «Питерский щит» Кахой Керсановым. Команда Элджея получила кубок и три миллиона рублей.

Media Basket — это турниры по баскетболу, в которых участвуют представители медиаиндустрии. Так, среди участников UNDERGROUND BIZNE$ рэпер Недры и польская модель, рэп-исполнительница и звезда женского ММА Zusje (Камила Смогулецкая). В разное время в играх участвовали Мот, T-KILLAH, DJ SMASH и другие звезды.

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