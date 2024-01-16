Составлен список звезд, которым запретили выступать в ОАЭ из-за критики РФ

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) больше не сможет выступать в Дубае из-за своей антироссийской позиции. Для кого еще из звезд сцены ОАЭ оказались закрыты по той же причине, какая судьба ждет Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

Почему Галкин больше не будет выступать в Дубае

Как сообщает Telegram-канал Mash, супруг певицы Аллы Пугачевой отказался выступать в Дубае из-за недавнего штрафа от правительства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за антироссийские высказывания. По данным источника, Галкин опасается получить новые денежные санкции и запрет на въезд в страну из-за политизированной шоу-программы.

«По нашим данным, артист уже год не давал больших концертов в Эмиратах, и из тура на 2024-й Дубай и Абу-Даби вычеркнул вовсе. Чтобы не рисковать. Ранее он попытался подчистить программу и убрать острые шутки про плохих русских, но передумал. Ведь ЦА (целевая аудитория — NEWS.ru) Галкина идет смеяться именно с политподколов, которые составляют 30–40% стандартного выступления комика», — пишет Telegram-канал.

Mash добавляет, что организаторы массовых мероприятий в ОАЭ не хотят связываться с Галкиным, поскольку им будут грозить санкции за сотрудничество с артистом, который нарушает местные законы.

«Идею не выступать в ОАЭ поддержали и местные организаторы. Потому что очень не хотят санкций за привоз артиста, который нарушает местные законы. Негласно Галкин теперь — persona non grata, если позовут, мало не покажется», — добавляет Mash.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин

Почему Моргенштерну запретили выступать в Дубае

В ноябре 2023 года Mash сообщал, что власти ОАЭ внесли рэпера Алишера Моргенштерна в «черный список» после его интервью журналистке Ксении Собчак. В беседе с телеведущей музыкант указывал, в частности, что ему легко обходить установленные правительством Эмиратов ограничения.

«Концерты Моргенштерна в Дубае — все. По нашей информации, правительство ОАЭ закинуло артиста в блэк-лист из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных запретов и законов. Ровно через сутки после публикации нового интервью Ксении Собчак, в котором он сам хвастался простотой обхода арабских ограничений», — отмечалось в публикации Mash от 15 ноября.

Как указывал Telegram-канал, 10 ноября в дубайском клубе Billionaire должен был состояться концерт Моргенштерна, однако мероприятие сорвалось за несколько часов до его начала. По данным Mash, отмена шоу произошла после звонка службы безопасности Дубая в администрацию клуба.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Моргенштерн

Почему Оксимирону могут запретить выступать в Дубае

13 января Mash сообщил, что рэперу Оксимирону (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) грозит крупный штраф и запрет на выступления в ОАЭ из-за его антироссийских высказываний на недавнем концерте в Дубае.

«Местные госорганы уже проверяют рэпера на предмет разжигания межнациональной розни и политических высказываний (публичных), которые там запрещены. Крайняя мера за такое — стать невъездным в страну», — писал Telegram-канал.

По информации источника, речь идет о выступлении Оксимирона, которое состоялось в клубе Agenda 11 января. На шоу рэпера обратили внимание компетентные органы Дубая, зафиксировав ряд нарушений местного законодательства со стороны артиста, а именно заявления о «племенной розни, об украинцах, которым тяжко рядом с русскими в Дубае, и прочем».

«Во всем этом они (надзорные органы Дубая — NEWS.ru) разглядели сомнения в равенстве наций, что, на минутку, один из фундаментальных принципов страны. Соответственно, об этом есть и закон, который Мирон умудрился нарушить. В ближайшей перспективе теперь: как минимум запрет концертов по примеру иноагента Моргенштерна, как максимум — стать невъездным в Дубай. Изучать запись продолжают», — писал Telegram-канал 13 января.

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Верка Сердючка (Андрей Данилко)

Почему Верке Сердючке закрыли въезд в ОАЭ

По информации Mash, украинскому певцу Андрею Данилко, выступающему под псевдонимом Верка Сердючка, навсегда закрыли въезд на территорию Эмиратов из-за выступления на корпоративе в 2022 году. Тогда исполнитель отметился рядом антироссийских высказываний, в которых местные надзорные органы выявили признаки разжигания межнационального конфликта.

«На корпоративе в 2022-м Данилко успел вывалить кучку антироссийского и попросту „разжечь межнациональный конфликт“. Все закончилось штрафом и запретом на въезд», — говорится в публикации Mash от 13 января.

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