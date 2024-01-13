Продюсер объяснил, почему власти ОАЭ не простили Галкину критику России Продюсер Рудченко: Галкина оштрафовали в ОАЭ, так как арабы считают РФ другом

Фото: Anton Gyngazov/Global Look Press

Максим Галкин

Власти ОАЭ оштрафовали шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 100 тысяч дирхамов (2,4 млн рублей), так как хотели подыграть России, которую считают своим другом, рассказал NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Он добавил, что ОАЭ также поддерживают курс президента РФ Владимира Путина, поэтому наказали юмориста за критику РФ.

ОАЭ проявляют дружественность во всем, даже в отношении к публичным личностям. На Востоке дружба проверяется по-настоящему, если уж друг, то во всех делах, на всю жизнь. Отсюда всеобщая поддержка, арабы нам подыграли, подыграли именно из-за солидарности с РФ, хотят видеть в России истинного друга. Не просто подыгрывают, а...если друг, то ты должен поддерживать друга во всем, — добавил Рудченко.

Ранее правительство ОАЭ оштрафовало Галкина из-за политических высказываний на концерте, предварительно, содержавших критику Россию. По данным Telegram-канала Mash, с законом в Дубае также столкнулся украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка.

Как передает канал, Сердючке навсегда закрыли въезд на территорию ОАЭ после проведенного в 2022 году корпоратива, на котором арабские власти усмотрели признаки разжигания межнационального конфликта. В свою очередь Галкин получил штраф из-за выступления в 2023 году, во время которого он негативно высказывался о России и ее жителях, а также продолжил за зрителями проукраинский лозунг. Отмечается, что департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая пристально следит за выступлениями звезд.

Запрет на выступления в ОАЭ и крупный штраф также грозит российскому рэперу Мирону Федорову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), более известному как Оксимирон. Причиной этому также стали антироссийские высказывания музыканта на концерте в Дубае. Местные органы проводят проверку в отношении Оксимирона на предмет разжигания межнациональной розни.