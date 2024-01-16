Максим Галкин отказался выступать в Дубае из-за возможных штрафов Mash: Максим Галкин отказался от выступлений в Дубае из-за возможных штрафов

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Артист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отказался выступать в Дубае, сообщает Telegram-канал Mash. Главными причинами этого канал называет недавний штраф от правительства ОАЭ за антироссийские высказывания, а также опасение получить новые штрафы и запрет на въезд из-за политизированной программы.



По данным канала, артист уже год не давал больших концертов в Эмиратах и вычеркнул Дубай и Абу-Даби из тура-2024, а также думал над тем, чтобы убрать из программы шутки о «плохих русских». Также сообщается, что идею не выступать в ОАЭ поддержали и местные организаторы, опасающиеся санкций за приезд артиста, который нарушает местные законы. Канал полагает, что Галкин таким образом стал персоной нон грата.

Ранее правительство Объединенных Арабских Эмиратов оштрафовало шоумена на 100 тысяч дирхамов (2,4 млн рублей) из-за политических высказываний на концерте. Как сообщает Mash, с проблемами с законом в Дубае также столкнулся украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка.

Также стало известно об отмене двух концертов Галкина в Таиланде. Выступления должны были состояться в курортных городах Паттайя и Пхукет 24 и 25 января соответственно. Отмечалось, что местные власти жестко реагируют на политические высказывания артистов во время выступлений.