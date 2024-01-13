Оксимирону могут запретить концерты в ОАЭ Mash: Оксимирону грозит запрет на выступления в ОАЭ из-за критики СВО

Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press

Оксимирон

Российскому рэперу Мирону Федорову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), более известному как Оксимирон, грозит запрет на выступления в Объединенных Арабских Эмиратах и крупный штраф, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, причиной этому стали антироссийские высказывания музыканта во время концерта в Дубае.

Как передает канал, местные органы начали проверку в отношении Оксимирона на предмет разжигания межнациональной розни и запрещенных публичных политических заявлений. Максимальное наказание за подобное правонарушение — запрет на въезд в страну.

Ранее Оксимирона оштрафовали на 40 тысяч рублей за непредоставление данных о деятельности иностранного агента. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга установил, что артист не отправил сведения о своей работе в установленный срок, который истек 15 января 2023 года.

Telegram-канал Baza ранее сообщил об отмене концертов российского комика Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Индонезии, Таиланде и на Бали. По его информации, артист обвинил в этом российское консульство. Выступления Белого должны были состояться 7, 9 и 11 января, однако купившим билеты пришло сообщение об отмене концертов без указания причин.