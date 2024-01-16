Составлен список звезд, которые согласились выступить на сцене с SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец Юрий Лоза рассказал, готов ли он выступить на одной сцене с Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN. Кто еще из артистов согласен спеть с SHAMAN, кто отказался?

Готов ли Лоза выступить с SHAMAN

По словам автора и исполнителя хита «Плот», артисты не должны выдвигать свои условия и отказываться работать с коллегами, даже если их взгляды на жизнь и творчество не совпадают. Как отметил Лоза, нет никакой разницы, кто выступает с музыкантом на одной сцене, если речь идет о сборном концерте.

«Каждый артист индивидуален и имеет свое видение мира, взгляды на жизнь и творчество. Какая разница, кто с вами на одной сцене? Артистов не должно интересовать, кто стоит с ними рядом, если это не тематическая программа. Иначе если передача посвящена конкретной идее, то, конечно, в нее собирают определенный набор артистов. А в обычный сборный концерт можно пригласить кого угодно. Это касается только тех, кто занимается организацией этой программы», — заявил певец в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Лоза добавил, что не имеет ничего против SHAMAN. Артист признался, что готов выступать с Дроновым на одной сцене.

«Мне все равно, с кем работать. Я выступал в разных сборных программах и никогда не задавал вопрос, кто из коллег там будет», — подытожил он.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Юрий Лоза

Выступит ли с SHAMAN Вадим Самойлов

Основатель рок-группы «Агата Кристи» назвал Дронова позитивным явлением в музыке. По словам Самойлова, он не отказался бы выступить с SHAMAN на одной сцене, хотя они и представители разных жанров.

«Мне приходилось участвовать в различных гала-концертах с очень разным набором исполнителей. SHAMAN у меня антипатии не вызывает. Да, это не мой жанр и не мой стиль, но это событие в поп-музыке — оно скорее позитивное. Если [кто-то] не хочет с ним выходить на одну сцену по патриотическим мотивам — это одна история», — сказал рок-музыкант в беседе с изданием НСН.

Самойлов добавил, что его совместное выступление с SHAMAN зависит от контекста. Как отметил рокер, это могло бы быть общественно-политическое мероприятие.

«Одно дело — музыкальное шоу, совсем другое — общественно-политические мероприятия. Поскольку я занимаю конкретную позицию, для меня это не проблема. Правда, у меня крайне мало дуэтов, и обычно они либо с очень близкими, либо с очень неожиданными исполнителями, да и я сам обычно не напрашиваюсь», — указал Самойлов.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Вадим Самойлов

Готов ли спеть с SHAMAN Джеф Монсон

Боец MMA Джеф Монсон, отказавшийся от американского гражданства в пользу российского паспорта, заявил, что намерен спеть композицию «Я русский» вместе с Дроновым. Спортсмен указал, что детали совместного выступления уже обговариваются.

«Мне понравилось петь. Касательно SHAMAN — в данный момент мы договариваемся об организации подобного выступления», — рассказал Монсон «Вечерней Москве».

Что сказал Лепс о совместном выступлении с SHAMAN

Народный артист России Григорий Лепс назвал «испуганными патриотами» звезд, которые отказались петь на одной сцене с SHAMAN во время новогоднего шоу «Песня года» в декабре 2023 года. Певец подчеркнул, что некоторые из знаменитостей, объявивших «бойкот» Дронову, не были на передовой, поэтому им не стоит говорить о патриотизме.

«Это („Песня года“. — NEWS.ru) позор года! SHAMAN — классный молодой парень, профессионал своего дела. А эти что? Они хоть раз выступили перед российскими солдатами? Съездили на передовую? Нет! Так пусть тогда помалкивают насчет патриотизма», — заявил Лепс в разговоре с «Царьградом».

Что произошло на «Песне года»

Во время исполнения финальной песни на новогоднем шоу звезды, среди которых были Филипп Киркоров, Валерия, Александр Ревва и Полина Гагарина, игнорировали SHAMAN, сообщал «Царьград». «Бойкот» выражался в том, что именитые артисты старались не встречаться взглядом с Дроновым — только Николай Басков изредка нарушал это «правило».

Певец Леонид Агутин в свою очередь отказался выходить на одну сцену с SHAMAN и выступал отдельно. Свое решение он объяснил тем, что петь рядом с Дроновым — «словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Агутин

Позднее пресс-служба Агутина на официальном сайте певца опровергла эти сообщения. Как уточнялось, съемки «Песни года — 2023» проходили в течение нескольких дней, из-за чего время выступлений артистов просто не совпало.

«Широко распространенная цитата „Агутин и вовсе сказал, что петь с ним (с SHAMAN) — это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой“ является ложью. Музыкант Леонид Агутин никогда не произносил данную фразу», — сказали в пресс-службе исполнителя.

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