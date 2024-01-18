Элджей тайно покинул лейбл Анны Асти после ее участия в «голой» вечеринке

Фото: Карпухин Сергей/ТАСС

29-летний российский рэпер Элджей тайно вышел из лейбла Анны Асти (Анны Дзюбы) Fenix Music Label, чтобы не лишиться выступлений в России, пишет Telegram-канал SHOT. Как говорится в сообщении, такое решение музыкант принял после того, как концерты Asti начали отменять из-за ее участия в «голой» вечеринке его бывшей жены Анастасии Ивлеевой.

Сообщается, что Асти презентовала свой лейбл в сентябре 2023 года, помимо Элджея в нем также состояла певица Лолита Милявская. После выступления на скандальной вечеринке Ивлеевой у Асти сорвались концерты в московском клубе Gipsy и на Барвихе, а общественники потребовали лишить ее российского паспорта. По данным SHOT, теперь менеджер Элджея уточняет, что артист не имеет никакого отношения к лейблу Асти. За одно выступление Элджей просит 4 млн рублей, пишет канал. В его райдере — две бутылки водки, бутылка коньяка и вино в гримерке и игровая приставка PS5 с играми в гостиничном номере.

Ранее сообщалось, что новогоднее выступление Анны Асти отменили в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Московской области. Артистка лишилась 6,5 млн рублей после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Билеты на выступление Анны Асти и Владимира Преснякова стоили от 50 до 200 тысяч рублей. Вместо певицы на сцену подмосковного концертного зала выйдет Люся Чеботина.

Уральская компания «Сима-ленд» также отказалась от выступления Анны Асти на новогоднем корпоративе в Екатеринбурге. Вместо нее перед сотрудниками организации споет Полина Гагарина. Комментируя причину замены артистов, представитель компании заявил, что «все всё понимают».