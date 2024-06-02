Третья беременность, личная жизнь, Пугачева и Галкин: куда пропала Топурия

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская певица, солистка группы A'Studio Кети Топурия продолжает делиться в соцсетях снимками на позднем сроке беременности. Что известно о третьем ребенке и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Что известно о третье беременности Топурии

Исполнительница показала подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свою фигуру на позднем сроке беременности. На видео российская певица позирует перед зеркалом в спальне в облегающем платье и удлиненном кардигане бежевого цвета. Образ дополняют плетеная сумка, солнцезащитные очки, часы и мягкие тапочки.

37-летняя артистка не раскрывает пол третьего ребенка и дату родов, но, судя по публикации, ждать поклонникам осталось недолго.

Кроме того, в мае Топурия опубликовала в Instagram редкое фото с супругом Львом Деньговым. На нем беременная исполнительница позирует в облегающем коричневом платье и солнцезащитных очках. Фото было сделано за ужином в ресторане. Известно, что супруги некоторое время находились на отдыхе за границей.

Солистка группы A'Studio вышла замуж за бизнесмена Деньгова в ноябре 2020 года, находясь уже на последних месяцах беременности. В браке у супругов родился сын. Топурия долго скрывала свое положение и опровергала слухи о том, что готовится стать матерью. Для девушки, как и для ее супруга, это второй брак. До этого Топурия была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом. В 2015 году у них родилась дочь Оливия, однако летом 2017-го пара рассталась. Спустя некоторое время после развода певица состояла в отношениях с рэпером Guf (Алексей Долматов).

По данным источника StarHit, исполнительница и ее супруг были готовы к пополнению в семье и обрадовались новости о беременности. Топурия, как пишет издание, чувствует себя хорошо, певице даже не приходится отменять выступления. Однако, уточняет издание, она пожертвовала масштабными концертами и излишними светскими мероприятиями.

Как Топурия относится к Пугачевой и Галкину

Кети Топурия познакомилась с Аллой Пугачевой в начале карьеры во время участия в фестивале «Песня года», но их более близкое общение произошло во время интервью на радио «Алла».

«На тот момент она на меня произвела сумасшедшее впечатление: о чем она говорила, как она смеялась. Я в жизни никогда не смогу этого повторить. Ну она прям актриса!» — поделилась певица.

У Топурии сложились хорошие отношения с семьей Аллы Пугачевой: ее супруг юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) бесплатно провел свадьбу исполнительницы.

«Было такое. Мы артисты, мы всегда друг к другу душевно настроены, уважительно. Если у тебя нормальные отношения, то ты можешь выступить. <...> Галкин хорошо все вел, я была довольна», — рассказала певица.

Она также уточнила, что ей не пришлось договариваться с Максимом Галкиным о проведении свадьбы, поскольку он лично предложил свою кандидатуру во время своего дня рождения, на котором присутствовало много артистов.

«Был день рождения Галкина, мы все были в гостях, все артисты. И Николай Басков сказал: „Что вы так долго не женитесь?“ И они все там были и предложили свои услуги. Они захотели, они и отрабатывали», — отметила Кети Топурия.

Как Топурия относится к эмиграции

Кети Топурия в июле прошлого года заявила, что у нее никогда не возникало вопросов о переезде за границу после начала спецоперации. Несмотря на свою позицию, артистка не берется судить своих коллег, которые покинули Россию.

«У меня нет и никогда не было сомнений: я никуда не собираюсь уезжать. У каждого человека есть свой выбор. Поэтому тех, кто переехал, я не осуждаю», — сообщила исполнительница.

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