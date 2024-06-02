Топурия в обтягивающем платье показала фигуру на позднем сроке беременности Солистка A'Studio Кети Топурия показала живот на позднем сроке беременности

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кети Топурия

Российская певица, солистка группы A'Studio Кети Топурия показала подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свою фигуру на позднем сроке беременности. На видео российская певица позирует перед зеркалом в спальне в облегающем платье и удлиненном кардигане бежевого цвета. Образ дополняют плетеная сумка, солнцезащитные очки, часы и мягкие тапочки.

37-летняя артистка не раскрывает пол третьего ребенка и дату родов, но, судя по публикации, ждать поклонникам осталось недолго.

В 2015 году в браке с бизнесменом Львом Гейхманом Топурия родила дочь Оливию. Второй муж также является бизнесменом. Замуж за Льва Деньгова она вышла в ноябре 2020 года, находясь уже на последних месяцах беременности. Вскоре на свет появился сын, которого назвали Адам. О третьей беременности стало известно в начале года. Близкое окружение рассказывало, что исполнительница и ее супруг были готовы к пополнению в семье и обрадовались новости о беременности.

В середине мая Топурия опубликовала в соцсетях редкий снимок с супругом. Фотография была сделана за ужином во время отдыха за границей.