Некачественные услуги, смерть пациента, суды: скандалы в клинике Хайдарова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Клиника пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique выплатит пациентке из Норвегии компенсацию за некачественную липосакцию. Что об этом известно, в каких еще скандалах замешана клиника?

Почему иностранке не понравился результат липосакции

Пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова сообщила агентству «Москва», что клиника пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique и пациентка из Норвегии, требовавшая 24 млн рублей из-за некачественной липосакции, заключили мировое соглашение.

«Заключено мировое соглашение в результате судебного примирения. В рамках мирового соглашения ответчик обязуется возместить расходы связанные с оказанием клиникой медуслуг пациенту, а также издержки истца, связанные с рассмотрением гражданского дела, в размере 4 млн 119 тыс. 319 руб. А также обязуется выплатить в счет компенсации морального 880 тыс. руб.», — уточнила она.

Отмечается, что гражданка Норвегии Наргиз Шахобиддинова подала к ООО «Ай Кью Пластик» иск с требованием взыскать 24 млн руб. за оказание некачественной медицинской услуги.

В иске было указано, что женщине проведена операция — абдоминопластика с липосакцией. На вторые сутки у пациентки развилась ишемия с последующим некрозом. При этом женщина была выписана, так как, по мнению врача, более не нуждалась в стационарном лечении. Каждый день Шахобиддинова посещала перевязки. На последнем приеме противопоказаний к полету на самолете не было и женщина, несмотря на плохое самочувствие, покинула Москву. Позднее в связи с ухудшением состояния пациентка была вынуждена обратиться в другое медицинское учреждение. В раннем послеоперационном периоде у нее развились гнойные процессы.

Что известно о смерти пациента клиники Хайдарова

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в клинике звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова и его доме на Рублевке прошли обыски.

По данным канала, по инициативе следствия приостановлена деятельность ряда услуг, предоставляемых клиникой, помещения операционных опечатаны.

«Ранее столичный СК возбудил уголовное дело по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть“. Причиной стала смерть бизнесмена Петра Гаврилова после резекции желудка. После выписки 35-летний продюсер почувствовал ухудшение состояния здоровья и снова обратился в „IQ Plastique“, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента начало ухудшаться, в связи с чем он был госпитализирован в другое медучреждение, где впал в кому и скончался», — пишет канал.

По информации «112», следствие установило, что бенефициаром «IQ Plastique», а также иных клиник является Тимур Хайдаров. Как пишут журналисты, проверяются многочисленные жалобы пациентов, назначены судебные экспертизы.

«Следователями столичного СК произведены обыски по месту жительства фактического руководства клиники, а также генерального и исполнительного директора, главного врача, хирурга, ассистента, врача-анестезиолога и в помещении клиники», — передает канал.

Пластический хирург Тимур Хайдаров изначально опроверг сообщения о том, что продюсер и бизнесмен Петр Гаврилов умер в его клинике. Он отметил, что в IQ Plastique не проводят операции по резекции желудка, после которой скончался Гаврилов.

«Я такие операции не выполняю и отношения к таким операциям не имею. Распространять информацию о пациентах я не могу. Могу сказать, что в нашей клинике никто не умирал», — рассказал Хайдаров.

Однако позже Хайдаров подтвердил, что операцию Гаврилову делал врач клиники IQ Plastique Илья Елагин. По его словам, за плечами специалиста более 300 тысяч подобных хирургических вмешательств. Затем Хайдаров сообщил, что был знаком с умершим и чувствует полную ответственность за случившееся.

«Выполнена была лапароскопия, были поставлены дренажи в брюшную полость, и на следующий день пациент начал отмечать улучшение состояния. Но буквально ночью ему опять стало плохо», — рассказал Хайдаров.

В каких скандалах замешан Хайдаров

Несколько российских звезд пожаловались на качество пластических операций, которые сделал Тимур Хайдаров. Певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что после операций у Хайдарова больше года жила в состоянии стресса и не могла посмотреть на себя в зеркало. Причиной стала неудачная подтяжка лица, после которой остались шрамы, а также маммопластика, из-за которой одна грудь стала заметно выше другой.

Любовь Успенская столкнулась с аналогичными проблемами.

«Одна грудь была тонкая, узкая и твердая как камень, вторая — потолще. И на разных уровнях. Руки после того как из них высосали жир, стали не тоньше, а обвисли. Вместо шва «якорь», он порезал мне всю грудь. Потом он сказал, что это чепуха и отправил меня в клинику по косметологии на дренаж и процедуры», — рассказала она Starhit.

При этом продюсер Яна Рудковская похвасталась в соцсетях результатами серии пластических операций в клинике Хайдарова. Она поддержала хирурга, которого в Сети окрестили «силиконовым мясником» на фоне скандала, связанного со смертью одного из пациентов.

«Хочу поддержать Тимура! Вряд ли я согласилась бы раскрыть секрет моих операций если бы не нынешние обстоятельства вокруг имени Тимура. <...> Спасибо, мой друг, что сделал меня почти идеальной», — написала Рудковская.

Как уточнила продюсер, она сделала в клинике Хайдарова липосакцию подбородка и уменьшение груди. Кроме того, хирурги немного проработали область живота и внутренней поверхности бедер, добавила она.

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