Заплатила 2,5 миллиона за 32 операции: почему умирают после пластики

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Двум врачам клиники IQ Plastique, которой владеет Тимур Хайдаров, предъявили обвинения. В феврале 2024 года бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скончался после операции, которую он делал в этом медцентре. Из-за чего могут умереть пациенты пластических хирургов — в материале NEWS.ru.

Пациентка заплатила 2,5 миллиона за пластику и умерла

Осенью 2023 года 47-летняя бухгалтер из Санкт-Петербурга Анна Федорова решилась на пластическую операцию, так как хотела подправить овал лица. Однако, как сообщала KP.RU, женщина не пережила хирургического вмешательства и скончалась. Это произошло 9 сентября 2023 года.

Родственники Анны обвинили в трагедии клинику — элитный центр на Васильевском острове. По заявлению близких, Анна пришла за одной процедурой, а ее убедили сделать 32 операции, в том числе и липосакцию. Эти услуги в общей сложности стоили более 2,5 млн рублей.

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«Стоимость операции должна была составлять примерно 300 тысяч рублей, но внезапно мама взяла в долг на работе 700 тысяч рублей и еще 400 тысяч рублей заняла у моей бабушки. Никого вообще не предупредив, не поставив никого в известность, она подписала договор с клиникой на сумму, как мы видим в документах, более 2,5 миллиона рублей. Моя мама максимально вменяемая женщина. Она работала главным бухгалтером. Ее никто в жизни никогда не разводил», — рассказывала дочь погибшей.

В результатах экспертизы отмечалось, что причиной смерти Федоровой стал «комплекс постоперационных состояний, обусловленных постгеморрагической анемией, связанной с предоперационным забором крови и кровопотерей вследствие оперативного вмешательства с большой площадью». Пациентка потеряла большое количество крови и не выжила, сообщалось на сайте «Смотрим.ру».

После многочасовой операции у женщины резко ухудшилось состояние: начались проблемы с сердцем, судороги. Скорая помощь отправила Федорову в больницу, с которой у пластической клиники был заключен реанимационный договор. По заявлению адвоката семьи Федоровых Владимира Смирнова, Анна погибла от рук врачей, «а не по какой-то мифической „иной причине“.

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«Это не внезапный инфаркт или инсульт. Это вместе с жиром выкачали из Анны всю кровь. Сознательно. Стояли и качали кровь из живого человека. Пока не умер», — сказал он.

В отношении главного врача клиники возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (jказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим смерть человека). Медика отправили под домашний арест.

Смерть из-за оторвавшегося тромба

Другая трагедия произошла в Ульяновске. Как сообщало местное издание 73online, 39-летняя врач — анестезиолог-реаниматолог Елена Смоленская умерла в частной многопрофильной клинике.

Она решилась на абдоминопластику — хотела убрать жир с живота, пишут ульяновские журналисты. Во время операции пациентка скончалась. Как заявлял официальный представитель клиники, Елена вышла из наркоза и неожиданно умерла спустя несколько часов после операции. Вскрытие показало острый коронарный синдром. Реанимационные действия не помогли. По одной из версий, у пациентки оторвался тромб.

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В феврале в одной из столичных клиник в Пуговишниковом переулке после подтяжки лица умерла 64-летняя пациентка. Сообщалось, что операция фейс-лифтинга прошла хорошо, пациентку оставили в клинике на пару дней под наблюдением врачей. Однако неожиданно 16 февраля вечером она скончалась. Сотрудники клиники вызвали скорую, однако прибывшим по вызову врачам оставалось только констатировать смерть. По предварительной информации, у женщины тj;t оторвался тромб.

В одной из московских клиник 40-летняя пациентка сделала абдоминопластику, однако уже на следующий день после операции ее состояние значительно ухудшилось, вскоре она скончалась. СМИ сообщали, что причиной смерти женщины стала тромбоэмболия — тромб оторвался и перекрыл кровеносный сосуд.

По факту смерти женщины СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 6 лет.

По данным Mash, в первый раз назначенную пациентке операцию отменили, так как у нее оказался слишком низкий гемоглобин. Telegram-канал сообщил, что женщине рекомендовали курс капельниц с железом. По информации ресурса, когда показатели пришли в норму, ей разрешили делать абдоминопластику. Ссылаясь на слова мужа Юлии, канал пишет, что перед поездкой в клинику она попросила его пообещать не пустить все на самотек в случае ее смерти.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациентка впала в кому после подтяжки лица

Как сообщали СМИ со ссылкой на прокуратуру Приморского края, в апреле во Владивостоке 58-летняя женщина умерла после плановой операции по подтяжке лица. По данным изданий, она впала в кому из-за анафилактического шока,

По данным «РЕН-ТВ», в январе 2022 года 28-летняя пациентка умерла во время липосакции в одной из московских частных клиник. Несмотря на реанимационные мероприятия, женщину не спасли.

Как писали СМИ, в 2019 году 31-летняя жительница Москвы скончалась через месяц после увеличения груди. Издания сообщили, что 28 августа женщину отвезли из клиники пластической хирургии в ГКБ № 1 с остановкой дыхания. По факту ее смерти возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда ли, что пластические операции опаснее обычных

Как объяснил NEWS.ru профессор, доктор медицинских наук руководитель сети клиник пластической хирургии и косметологии Сергей Блохин, после любой хирургической операции могут развиться осложнения.

«Например, случаи тромбоэмболии периодически происходят, хотя пациенты проходят перед операцией необходимые обследования. Если они показывают высокий риск, то мы вынуждены отказывать в операции. Однако прогнозировать опасные осложнения удается далеко не всегда», — подчеркнул Блохин.

По мнению Блохина, люди решаются на пластику, так как переживают из-за того или иного физического недостатка.

«Человеку в первую очередь должно быть комфортно. Например, если женщине не нравится своя грудь и она хочет ее изменить, это нормально. Возможно, такие перемены позитивно скажутся на всей ее жизни», — считает хирург.

Как подчеркнула главный пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова, в частных клиниках может отсутствовать реанимация. «А это важно, так как у пациентов могут быть серьезные осложнения. Например, кровотечение или лекарственная непереносимость», — объяснила Мантурова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как выбрать пластического хирурга

По словам врача-онколога Валентины Харитоновой, некоторые пациенты не сообщают пластическим хирургам о приеме разжижающих кровь лекарств или проходят недостаточно тщательное обследование перед операцией.

«Случаются и нарушения техники проведения пластической операции. Поэтому настоятельно рекомендую обращаться только в лицензированные специализированные учреждения и к врачу, имеющему специальное образование, к пластическому хирургу», — отметила в разговоре с NEWS.ru Харитонова.

Мантурова считает, что сейчас не хватает квалифицированных врачей в этой области. По ее мнению, для пластических хирургов стоит ввести пятилетнюю ординатуру.

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Хирург Сергей Фролов согласен с Мантуровой и рекомендует тщательнее выбирать специалиста. Он предположил, что региональные клиники «часто грешат подбором кадров».

«При этом каждая пластическая операция должна иметь показания. Мне, например, не раз доводилось отговаривать пациенток от операции. Например, не раз приходили девушки и говорили: доктор, у меня третий размер груди, хочу четвертый. Но это прихоть, ради которой в большинстве случаев точно не стоит ложиться под нож хирурга. Потому как любая операция — это всегда определенный риск», — подчеркнул Фролов в разговоре с NEWS.ru.

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Как могут наказать допустивших ошибку пластических хирургов

Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия», владелец юридического бюро Антон Палюлин рассказал, что в отношении врачей, заразивших пациента ВИЧ-инфекцией или нанесших тяжкий вред его здоровью, может быть возбуждено уголовное дело.

«Применительно к пластическим операциям тяжким вредом признается необратимое обезображивание лица. Хирург, непреднамеренно изуродовавший пациента, может быть осужден по ч.2 ст.118 УК РФ и лишен свободы до года с лишением права на занятие профессиональной деятельностью на срок до трех лет», — объяснил юрист.

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