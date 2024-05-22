SHOT: Росздравнадзор штурмует клинику звездного хирурга Хайдарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что у опечатанного здания клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова в Москве собрались сотрудники Росздравнадзора, которые требуют от юристов пропустить их внутрь. Как можно увидеть на кадрах, опубликованных в канале, на месте присутствуют также люди в форме.

Ранее сообщалось о частичной приостановке деятельности клиники на время расследования смерти одного из пациентов. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая, технико-криминалистические. В домах руководства клиники, генерального и исполнительного директоров, главврача, хирурга, ассистента, врача-анестезиолога прошли обыски.

Позже хирурга клиники Илью Елагина отправили под домашний арест до 14 июля по делу об оказании небезопасных услуг. Дело возбуждено в связи со смертью 36-летнего бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова после операции.

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы медиаперсон, считает правильными обыски у Тимура Хайдарова. По его словам, поскольку дело находится на контроле у руководства Следственного комитета, это может означать, что все пройдет в соответствии с законом. Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны реагировать на определенные факты и обстоятельства.