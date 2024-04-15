Адвокат Жорин оценил обыски в клинике Тимура Хайдарова Адвокат Жорин: дело вокруг клиники Хайдарова «пахнет керосином»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимур Хайдаров

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы медиаперсон, считает правильными обыски у пластического хирурга Тимура Хайдарова, пишут «Страсти». Комментируя изданию информацию, что Следственный комитет России начал проверки из-за недавней смерти пациента после операции в клинике Хайдарова, он отметил, что «дело пахнет керосином».

Жорин отметил, что поскольку дело находится на контроле у руководства Следственного комитета, это может означать, что все пройдет в соответствии с законом. Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны реагировать на определенные факты и обстоятельства.

Одно можно сказать — дело пахнет керосином. Многие компании и организации в своей деятельности совершают мелкие или даже серьезные нарушения. В данном случае вряд ли удастся их скрыть или как-то повлиять на ход проверки, — подытожил адвокат.

Ранее стало известно, что в Москве частично приостановлена деятельность клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова на время расследования смерти одного из пациентов. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая, технико-криминалистические.