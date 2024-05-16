Хирурга из клиники Хайдарова отправили под домашний арест

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Илья Елагин

Хирурга столичной клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова Илью Елагина отправили под домашний арест до 14 июля по делу об оказании небезопасных услуг, сообщает Telegram-канал Mash. Его ассистенту Тамерлану Кадзаеву изберут меру пресечения в ближайшее время. Дело было возбуждено в связи со смертью 36-летнего бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова после операции.

Хирургов пришли поддержать клиенты, которых они оперировали, а также беременная жена Хайдарова и супруга Ильи Елагина. Хозяин клиники на заседании не появился.

Ранее адвокат Олег Пантюшов заявил, что неправомерные действия врачей, работавших в клинике Хайдарова, не означают вину владельца. По словам юриста, следствие должно установить причинно-следственные связи между работой хирургов и наступившими последствиями. Что же касается владельца клиники, то, по словам адвоката, даже неправомерные действия его подчиненных автоматически не означают наличие состава преступления в его действиях. Он добавил, что если последствиями действий врачей была смерть двух или более лиц, то им может грозить до 10 лет лишения свободы.