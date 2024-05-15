Адвокат ответил, грозит ли наказание хирургу Хайдарову Адвокат Пантюшов: неправомерные действия врачей не означают вину Хайдарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимур Хайдаров

Звездному хирургу Тимуру Хайдарову грозит наказание только в том случае, если в его действиях будет обнаружен состав преступления, заявил адвокат Олег Пантюшов. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что неправомерные действия врачей, работавших в клинике Хайдарова, не означают вину владельца. По словам юриста, следствие должно установить причинно-следственные связи между работой хирургов и наступившими последствиями.

Что касается владельца клиники, то даже неправомерные действия его подчиненных автоматически не означают наличие состава преступления в его действиях. Следствие должно установить наличие причинно-следственной связи прямой между действиями врачей и наступившими последствиями, — пояснил эксперт.

По словам адвоката, если вина врачей будет доказана, им грозит наказание в зависимости от того, как их действия квалифицируют. Так, если будет установлено наличие тяжкого вреда здоровью, факт того, что группа лиц действовала по предварительному сговору или услуги оказывались малолетнему ребенку в возрасте до шести лет, то наказание составит до шести лет лишения свободы. Если же последствиями их действий была смерть двух или более лиц, то врачам может грозить до 10 лет лишения свободы, заявил Пантюшов.

Ранее в Москве были задержаны два врача клиники пластической хирургии «Ай Кью Пластик», которой владеет Хайдаров. Ими оказались заведующий хирургическим отделением в возрасте 45 лет и хирург в возрасте 28 лет. Фигурантам предъявили обвинение по статье 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).