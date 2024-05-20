Хирург предупредил о возможных неприятных последствиях ринопластики Врач Алексанян: повторная ринопластика может потребоваться при плохом результате

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Ринопластика

Одним из возможных неприятных последствий ринопластики может стать неудовлетворительный результат, после чего потребуется повторная операция, предупредил в беседе с NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. Специалист подчеркнул, что важно осознанно подойти к выбору врача и клиники.

Повторные операции случаются довольно часто. Я всегда советую не спешить с ринопластикой и тщательно выбирать клинику и врача — ведь если получится некорректный результат, пациенту придется проходить через все этапы хирургического вмешательства еще раз, — пояснил хирург.

По словам врача, часто эксперименты со внешностью чреваты асимметрией, деформацией носа и спайками. Кроме того, получить неудовлетворительный результат можно даже после успешной операции. Например, пациент может столкнуться с дискомфортом и проблемами с дыханием, уточнил хирург. Он отметил, что иногда требуется длительная реабилитация. Также существует риск возникновения воспалительного процесса.

У многих россиян складываются завышенные ожидания при прохождении операций в иностранных клиниках, подчеркнул врач. На самом деле риски настолько же высоки, предупредил Алексанян. Так, иностранные врачи зачастую проводят открытую ринопластику, когда надрез делается снаружи. По словам специалиста, из-за этого могут возникнуть рубцы или нарушиться сосудистая сетка носа.

После операции пациент не сможет приехать на очную консультацию, если понадобится, а видеообщение в случае непредвиденных ситуаций и осложнений просто не поможет. После проведения ринопластики важно быть на связи с врачом и проходить регулярные осмотры до тех пор, пока не сформируется каркас носа, — добавил Алексанян.

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