Успенская раскрыла подробности неудачной пластики у Хайдарова Любовь Успенская рассказала о «тонкой и узкой» груди после визита к пластическому хирургу Хайдарову

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Любовь Успенская

Российская певица Любовь Успенская, ставшая участницей «силиконового скандала» вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова, рассказала подробности своего общения с врачом. Как сообщает KP.RU, артистка призналась, что после визитов к этому специалисту получила грудь разных размеров и «обвисшие» руки.

Я ходила в бандажах. А когда сняла их, то мне стало плохо. Одна грудь была тонкая узкая и твердая как камень, вторая — потолще. И на разных уровнях. Руки после того, как из них высосали жир, стали не тоньше, а обвисли. Вместо шва «якорь» он порезал мне всю грудь. Потом он сказал, что это чепуха, и отправил меня в клинику по косметологии на дренаж и процедуры, - поделилась певица.

По словам Успенской, в клинике врачи сказали ей, что поправить такие результаты будет невозможно. При этом Хайдаров обвинил во всем саму певицу, заявив, что она не соблюдала его инструкции. Когда коллега Успенской – певица Слава – публично рассказала о своем неудачном опыте обращения к Хайдарову, Любовь немедленно выступила в ее поддержку.

Слава стала первым человеком, который наплевал на то, что будут говорить. Я считаю, что она совершила подвиг. Иначе бы это все длилось бесконечно. Я ждала, чтобы кто-то начал. И поддержала. Я рада, что откликнулись и другие девушки. Не бойтесь говорить о своих проблемах. Надо остановить этот беспредел! — призвала Любовь Успенская.

Ранее стало известно, что в медицинском образовании известного в кругах российского шоу-бизнеса пластического хирурга Тимура Хайдарова обнаружен факт отсутствия прохождения ординатуры. В этом случае Хайдаров не имеет права быть практикующим врачом.