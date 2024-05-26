«Сражается с огнем»: Рудковская поддержала «силиконового мясника» Хайдарова Рудковская похвасталась фигурой после пластики и поддержала хирурга Хайдарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимур Хайдаров

Продюсер Яна Рудковская похвасталась в своем Telegram-канале результатами серии пластических операций в клинике Тимура Хайдарова. Она поддержала хирурга, которого в Сети окрестили «силиконовым мясником» на фоне скандала, связанного со смертью одного из пациентов при оказании услуг.

Хочу поддержать Тимура! Вряд ли я согласилась бы раскрыть секрет моих операций если бы не нынешние обстоятельства вокруг имени Тимура. <...> Спасибо, мой друг, что сделал меня почти идеальной, — написала Рудковская.

Как уточнила продюсер, она сделала в клинике Хайдарова липосакцию подбородка и уменьшение груди. Кроме того, хирурги немного проработали область живота и внутренней поверхности бедер, добавила она.

Ранее сотрудника столичной клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова Илью Елагина отправили под домашний арест до 14 июля. Дело об оказании небезопасных услуг было возбуждено в связи со смертью 36-летнего бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова после операции.

До этого адвокат Олег Пантюшов заявил, что неправомерные действия врачей, работавших в клинике Хайдарова, не означают вину владельца. По словам юриста, следствие должно установить причинно-следственные связи между работой хирургов и наступившими последствиями.