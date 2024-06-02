Опубликованы кадры падения лошади на дочь Аскольда Запашного Лошадь сломала ногу дочери Аскольда Запашного во время выступления в цирке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аскольд Запашный

Дочь дрессировщика Аскольда Запашного Ева сломала ногу во время выступления в цирке, сообщил в своем Telegram-канале Эдгард Запашный. Артист уточнил, что животное поскользнулось и рухнуло прямо на его племянницу — ее нога оказалась зажатой между манежем и лошадью. Девушка получила перелом трех костей.

У Евы Запашной перелом трех костей! Ева не падала с лошади: выполняя элементы джигитовки, сидя на лошади, ее лошадь поскользнулась и упала прямо на артистку. Между манежем и лошадью оказалась нога моей любимой племянницы. Это цирк, такое бывает! — написал Запашный.

На опубликованных кадрах Ева после падения с лошади хватается за ногу, а затем встает на вторую. К ней сразу поспешили на помощь и увели с манежа. Перед госпитализацией девушка улыбалась, пока медики фиксировали ее на носилках.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал видео, снятое во время выступления в цирке «Счастье» в городе Обнинске Калужской области. На нем медведица во время исполнения трюка напала на пожилого дрессировщика. На кадрах видно, как животное во время шоу в полном зрителей зале бросилось на мужчину и повалило его на пол. Статисты оттащили медведицу от человека.