Цирковая медведица напала на дрессировщика во время выступления В цирке «Счастье» в Калужской области медведица напала на дрессировщика

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/Global Look Press

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, снятое во время выступления в цирке «Счастье» в городе Обнинске Калужской области. На нем медведица во время исполнения трюка напала на пожилого дрессировщика.

На кадрах видно, как животное во время шоу в полном зрителей зале бросилось на мужчину и повалило его на пол. Статисты оттащили медведицу от человека. Очевидцы сообщили каналу, что, вероятно, она перенервничала из-за духоты и большого числа людей.

Организаторы цирка заявили Telegram-каналу Mash, что медведица Джема просто играла с Олегом Красовым и это штатная ситуация. Выступление продолжили, никто не пострадал.

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