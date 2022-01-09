В Рязанском цирке упала с высоты воздушная гимнастка

Фото: pixabay.com

В Москве накануне было совершено нападение на коммерческого директора ювелирной фирмы, сообщает MK.RU. Инцидент произошёл на Живописной улице, когда автомобиль бизнесмена выезжал со двора. В этот момент из кустов выбежал мужчина и начал стрелять.

Пули попали в водительскую дверь, капот и бампер автомобиля. Сам предприниматель не пострадал. Сообщается, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Выясняются все обстоятельства случившегося, а также...