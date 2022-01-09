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В Рязанском цирке упала с высоты воздушная гимнастка

15:49, 09 января 2022
В Рязанском цирке упала с высоты воздушная гимнастка Фото: pixabay.com
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Воздушная гимнастка упала с высоты трёх метров в Рязанском цирке, сообщает ТАСС с ссылкой на администрацию цирка. Пострадавшую доставили в больницу. Её жизнь вне опасности. Прокуратура Советского района Рязани начала проверку в связи с ЧП. 

Инцидент произошёл сегодня на манеже. На данный момент она находится в больнице и проходит обследование. Жизнь вне опасности, она в сознании, — пояснили в цирке.

Гимнастка упала, выполняя последние элементы в ходе выступления. 

По данным MK.RU, у девушки выявлена закрытая черепно-мозговая травма и, предположительно, перелом позвоночника.

В дни новогодних праздников в Рязанском цирке проходит шоу «Подарок на Рождество» по мотивам сказки «Щелкунчик и Мышиный король» Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

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