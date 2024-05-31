Охота на медведя с вертолета заинтересовала полицию на Камчатке На Камчатке возбудили уголовное дело после отстрела медведей с вертолета

Фото: Toni Pfaffenbauer/imageBROKER.com/Global Look Press

В Камчатском крае расследует уголовное дело о незаконной добыче медведя в природном заказнике, сообщило РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону. По данным агентства, речь идет об охоте с использованием вертолета Ми-8 на территории природного заказника «Река Удочка».

Отделом организации дознания УМВД России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Предварительно установлено, что в период с 23 по 24 апреля 2024 года в верховьях реки Макеевка Усть-Большерецкого района незаконно была добыта одна особь бурого медведя, — сообщили в ведомстве.

Полиция устанавливает причастных к происшествию лиц. Им грозят наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо штрафа до 500 тысяч рублей или в размере дохода за период до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

В региональном Минприроды отмечали, что местные жители зафиксировали факт браконьерства на видео и опубликовали в соцсетях. На записи несколько человек стреляют по животным с борта воздушного судна. На кадры также попала перевозка туши медведя вертолетом.

Ранее сообщалось, что с бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина сняли судимость по делу о незаконной охоте. По словам адвоката Константина Лазарева, назначенный экс-парламентарию испытательный срок закончился.

Рашкина задержали 29 октября 2021 года в Саратовской области. В автомобиле, за рулем которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Он объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом ее стоянки он якобы обнаружил мертвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.