Против депутата Рашкина возбудили уголовное дело из-за мёртвого лося

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина о незаконной охоте. Политика подозревают в намеренной охоте на лося, тушу которого 29 октября обнаружили в его автомобиле. Распоряжение о возбуждении дела отдал глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следствием установлено, что в ночь с 28 на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства «Лебёдка» в Саратовской области Рашкин, вооружившись принадлежащим ему карабином, вместе с иными лицами, не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, осуществил поиск, выслеживание и добычу лося, — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Уточняется, что после охоты депутат попытался избавиться от оружия, а его сообщники разделали тушу животного и погрузили в автомобиль. Позднее их авто было задержано.

В связи с произошедшим, согласно УК РФ, Рашкину может грозить тюремное заключение сроком на пять лет, однако не исключено, что суд назначит ему штраф. На сайте СК России уточняется, что на текущий день проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося.

25 ноября Рашкина частично лишили депутатской неприкосновенности. За это время в его отношении не предпринималось никаких действий, хотя коллеги политика ждут обысков в офисах и судебного решения о мере пресечения. При этом они не исключают, что дело могут «подвесить», чтобы самого Рашкина полностью политически дезактивировать.