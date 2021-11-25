Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности

Подозреваемого в незаконной охоте депутата КПРФ Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Соответствующее решение на представление генпрокурора РФ Игоря Краснова приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг, 25 ноября, сообщается на сайте парламента.

Представление генпрокурора Краснова о снятии депутатских полномочий состоит из двух запросов. В первом говорится о привлечении Рашкина к уголовной ответственности за незаконную охоту, во втором сообщается об административной ответственности за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

В соответствии с документами уголовное дело может быть возбуждено по статье УК РФ «Незаконная охота». Кроме того, Генеральная прокуратура попросила депутатов дать согласие на производство обысков в занимаемых Валерием Рашкиным жилых и нежилых помещениях, а также применение меры пресечения в виде запрета определённых действий, — говорится в сообщении ГД.

29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося.

Позднее Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в произошедшем. Парламентарий пояснил, что приглашавшие его на охоту знакомые заверили, что все разрешительные документы в порядке, а он их не проверял. В КПРФ, несмотря на признание Рашкина, сочли его дело политическим и заявили, что не видят оснований для снятия с него депутатской неприкосновенности.