С Рашкина сняли судимость Адвокат Лазарев: с экс-депутата Рашкина сняли судимость за незаконную охоту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Рашкин

С бывшего депутата Государственной думы Валерия Рашкина сняли судимость по делу о незаконной охоте, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Константина Лазарева. По его словам, назначенный экс-парламентарию испытательный срок закончился.

Он получил справку об отбытии условного наказания. С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым, — сообщил защитник депутата.

Напомним, Рашкина задержали 29 октября 2021 года в Саратовской области. В автомобиле, за рулем которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Он объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом ее стоянки он якобы обнаружил мертвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Позже сообщалось, что Рашкину отказали в условно-досрочном освобождении от наказания по делу о незаконной охоте. Мосгорсуд решил, что он неправильно составил ходатайство об УДО, с которым обращался в Кунцевский райсуд, поэтому решение нижестоящей инстанции подлежит отмене.

После этого депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов сообщил, что в Москве полиция ворвалась в квартиру Николая Степанова — экс-главы муниципального собрания района Сокол и бывшего помощника депутата Валерия Рашкина. По его словам, депутат совета Щукино Андрей Гребенник позвонил представителям горкома и сообщил о визите правоохранителей к однопартийцу.