Убившему лося Рашкину отказали в УДО Мосгорсуд отказал в УДО убившему лося экс-депутату ГД Рашкину

Фото: Олеся Аксенова/ТАСС

Валерий Рашкин

Бывшему депутату Госдумы Валерию Рашкину отказали в условно-досрочном освобождении от наказания по делу о незаконной охоте. Мосгорсуд решил, что он неправильно составил ходатайство об УДО, с которым обращался в Кунцевский райсуд, поэтому решение нижестоящей инстанции подлежит отмене, передает РИА Новости.

Постановление Кунцевского суда Москвы отменить, ходатайство адвоката и осужденного Рашкина возвратить заявителю, — огласила решение судья.

Экс-депутат лично присутствовал в суде на рассмотрении апелляционной жалобы. Он попросил принять во внимание доводы о его исправлении, заявив, что отказался от вида деятельности, за который был осужден. По данным защиты, Рашкин вел себя безупречно, а также не совершал правонарушений и преступлений. Прокурор выступал против условно-досрочного освобождения, ссылаясь на отсутствие оснований для него.

В ноябре Рашкин обратился в Кунцевский районный суд с ходатайством об УДО. В нем он обратил внимание на то, что в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, перечислил на счет комитета денежные средства, что суммарно превышает размер причиненного ущерба.

29 октября 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулем которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Он объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом ее стоянки он якобы обнаружил мертвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.