Бузова угодила в «голый» скандал? Башкирия в шоке от «БДСМ-костюма»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Ольга Бузова столкнулась с недовольством поклонников и властей из-за выступления в Уфе. Что там произошло, правда ли, что ее хотят «отменить», сколько она сейчас зарабатывает?

В чем выступала Бузова в День защиты детей

1 июня певица и телеведущая участвовала в открытии VK Fest 2024, который в Уфе проходил в парке «Ватан». Как пишут местные СМИ, она появилась на сцене в кожаном боди, которое «мало что скрывало от взоров публики».

В ходе выступления она поздравила зрителей с Международным днем защиты детей, рассказала, что уже в седьмой раз подряд открывает мероприятия VK Fest, призналась, что за последние сутки почти не спала и не ела.

Кроме Бузовой в фестивале принимали участие Юля Паршута, Хаски, Ramil, Клава Кока, Cream Soda и «Звери». Кроме того, в Уфу приехали блогеры Катя Адушкина, Дима Масленников и комик Нурлан Сабуров. В общей сложности опен-эйр посетили 13 тысяч человек.

Кто раскритиковал наряд Бузовой в Уфе

Выступление Бузовой стало одним из самых обсуждаемых событий фестиваля. Зрители сочли ее наряд «БДСМ-костюмом» и делились фотографиями и видеозаписями ее выступления в соцсетях.

«Неужели нормального наряда не было?!», «С каждым днём все меньше и меньше одежды», «Министерство культуры, наведите порядок, пожалуйста, это фестиваль или бордель?», «Плетки к БДСМ-костюму еще не хватает. Скоро голые на сцену выходить будут. Где министр культуры? Это днище просто», «В сатанинской одежде... Ведьма!», «Позорница. Кринж года — это Бузова» — пишут Бузовой поклонники, в большинстве своем женщины, в комментариях в Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова

Отмечают, что выступление в кожаном боди было особенно неуместно в Уфе.

«Башкортостан — регион, где ислам является доминирующей религией. Сделала Оля большую ошибку, выйдя на сцену в купальнике», — уверена Римма.

Возмущение из-за наряда Бузовой выразили и власти: депутат курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров раскритиковал ее в соцсетях.

«Ольга Бузова выступила в откровенном наряде. Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!» — задал вопрос Ахмадинуров.

Впрочем, не все представители государства оказались недовольны: сити-менеждер Уфы Ратмир Мавлиев предложил Бузовой остаться и поучаствовать в велопробеге «День 1000 велосипедистов» 2 июня. Она приняла приглашение.

Где еще выступает Ольга Бузова, чем занимается

Следующий концерт Бузовой должен состояться 12 июня в Новосибирске на Главном фестивале блогеров. Об этом сообщили в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте».

«Королева сцены и наших сердец приедет на фестиваль „Блогеры России“ в Новосибирск! Блогер, певица, актриса и телеведущая уже готовится выступить перед тобой со своими хитами и дать „огня“ на танцплощадке», — сообщили организаторы.

Кроме того, намечены несколько выступлений Бузовой на театральной сцене. Она гастролирует по всей России: 16 июня комедия «Мужчина нарасхват» пройдет во Владивостоке, 20 июня —в Магадане, а 4 августа — в Калининграде.

Ранее стало известно, что в 2024 году певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова успела заработать 90 миллионов рублей. Об этом сообщила программа «Ты не поверишь!».

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