Бузова отметила 20-летие карьеры на ТВ: какой путь прошла артистка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Накануне Ольга Бузова отметила 20-летие своей карьеры на телевидении. Какой путь артистка прошла за эти годы?

Как Бузова отметила 20-летие на ТВ

Ведущая и певица Ольга Бузова появилась на мероприятии, посвященном 20-летию ее карьеры на телевидении, передает корреспондент NEWS.ru. Она рассказала журналистам, что ее часто обижали, при этом она шла «всегда с гордо поднятой головой», потому что тяжелые ситуации — «это не повод не надевать высокий каблук». Как вспоминает артистка, она всегда была уверена, что ее место на сцене.

«Просто шла к своим целям, не слушая никого. Этот путь мы проделали вместе с моими людьми, которые принимают и знают меня во всех состояниях: смешной, серьезной, радостной, грустной и в состоянии истерики», — отметила она.

Бузова подчеркнула, что все эти 20 лет была настоящей перед зрителями и ничего не придумывала, потому что «думать — это очень тяжело». Это двойная работа, зачем усложнять себе жизнь, задалась вопросом артистка.

С чего начинала Бузова

Начала свою телевизионную карьеру 18-летняя Ольга, оказавшись в самом первом составе участников нашумевшего реалити-шоу «Дом-2». Это случилось в 2004 году и стало судьбоносным событием в биографии Бузовой. В самый активный период съемок ей все-таки пришлось приостановить учебу в вузе, и диплом Ольга Бузова защитила уже позже, в возрасте 24 лет.

В реалити-шоу как участница Ольга пробыла около четырех лет. Вскоре Ольга захотела покинуть шоу, но продюсеры проекта не решились отпускать одну из самых полюбившихся зрителям участниц и предложили ей роль соведущей. Бузова сразу же сказала да, и ее участие в съемках продолжилось уже в новом статусе.

После этого Бузова стала показываться и в других телевизионных развлекательных проектах.

Как Бузова стала певицей

Мультиталантливая Бузова решила покорить не только телевидение, но и музыкальную сцену. Ее дебютная песня была выпущена еще в 2008 году. Однако настоящий расцвет в роли певицы состоялся спустя 8 лет, в 2016 году, после скандального развода с Тарасовым. Первый сингл Ольги назывался «Под звуки поцелуев». Песня рассказывала о перипетиях любви и быстро заняла топовые строчки хит-парадов.

А немногим позже Ольга выпустила свой первый музыкальный альбом, в который вошел еще один быстро завирусившийся хит «Мало половин». В промежутке между гастролями продолжалась и работа над новыми песнями, и уже в 2018 году вышел второй музыкальный альбом Бузовой, который получил название «Принимай меня». После этого вышли еще несколько сольных треков певицы. На сегодня музыкальная биография Бузовой складывается более чем успешно.

Каким бизнесом занималась звезда

Первые шаги в роли бизнесвумен Бузова сделала в 2013 году, скооперировавшись со своей младшей сестрой Анной, с которой они открыли магазин бижутерии под названием Bijoux. У сестер зарегистрирована сеть магазинов Bijoux Room в разных городах России, продаются франшизы, однако в Сети можно встретить много отзывов о сомнительном качестве товаров, и магазины постепенно начали закрываться.

Еще одно начинание Ольги — модный бренд C&C by Olga Buzova, открытый при поддержке итальянских модельеров. Бизнес долго не просуществовал, и уже летом 2014 года модные бутики были проданы из-за невысокой прибыли.

В апреле 2018 года Ольга объявила еще об одном своем бизнес-начинании. Новый бизнес представлял собой криптовалюту под названием Buzcoin.

В июне 2018 года открылись двери ресторана, который находился в самом центре Москвы. Заведение называлось Buz FOOD, а интерьер был декорирован крупными изображениями дивы шоу-бизнеса.

Оба проекта также не просуществовали долго и вскоре были свернуты.

Кроме того, доход звезде приносит реклама различных товаров, рассчитанная на ее многомиллионную аудиторию в соцсетях.

Что известно о личной жизни Бузовой

Бузова на мероприятии, приуроченном к 20-летию ее карьеры на ТВ, на вопрос, занято ли сердце, призналась, что уже не одна. По словам звезды, которые передает корреспондент NEWS.ru, теперь она не чувствует себя одинокой или грустной. Однако имя своего избранника Бузова называть не стала. При этом артистка добавила, что «лучше быть одной, чем с кем попало».

«Лучше быть одной, чем с кем попало, но я не одна. Раньше я говорила, что, знаете, мое сердце свободно или мое сердце занято. Мое сердце всегда наполнено — это правильная формулировка. Я не чувствую себя одинокой, я не чувствую грустной. Да, бывают моменты, когда хочется побыть одной», — поделилась Бузова.

На «Доме-2» Ольга познакомилась с Романом Третьяковым. Тогда будущей звезде было всего 18 лет, а ее возлюбленному — 24 года. Молодые люди стали одной из самых ярких пар на проекте. Поклонники реалити-шоу ждали, что Бузова и Третьяков поженятся, но все закончилось иначе. Роман покинул проект, а Ольга осталась и вскоре стала ведущей реалити-шоу.

Позже Третьяков откровенно высказался о бывшей возлюбленной. Он назвал ее несерьезной женщиной, на уме которой только веселье.

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев рассказал, что у Ольги был тайный роман с Тимофеем Майоровым, пока она еще находилась на проекте. Скандальный блогер заявил, что Майоров был достойным парнем, который действительно любил певицу, делал ей подарки и во всем потакал.

В 2011 году стало известно о ее романе с известным футболистом ФК «Локомотив» Дмитрием Тарасовым. Он довольно быстро предложил Бузовой руку и сердце, и уже в июне 2012 года пара сочеталась законным браком. В свадебной церемонии и праздновании участвовали только самые близкие молодоженов.

Ольга полностью посвятила себя построению семьи, и поначалу личная жизнь Бузовой складывалась довольно радужно. В этот период Ольга действительно гораздо реже появлялась на телеэкранах.

Но, несмотря на все усилия, их браку не суждено было просуществовать долго, и уже через четыре года, в 2016 году супруги развелись. По самой распространенной версии поклонников и СМИ, Дмитрий изменял Бузовой с молоденькой вице-чемпионкой конкурса «Мисс Россия — 2014», коей являлась Анастасия Костенко.

Сам Тарасов заявлял, что главной причиной развода стало нежелание певицы иметь детей, в то время как спортсмен очень хотел большую семью. Футболист признался, что на словах его бывшая давала согласие на пополнение, но все ее поведение говорило об обратном.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

В 2018 году звезда приняла участие в шоу «Замуж за Бузову», где сердце Ольги должны были завоевывать сразу несколько участников. Перед камерами телеведущей предстояло наладить свою личную жизнь и выбрать себе мужчину мечты из целых 15 кандидатов.

Фаворитом Бузовой стал бизнесмен Денис Лебедев, который в итоге и победил в шоу. Но пара довольно быстро распалась. Ольга аргументировала их расставание изменами избранника и плачевным финансовым положением, которое тот тщательно от Бузовой скрывал.

В 2019 году в личной жизни Ольги Бузовой появился новый избранник. Им стал музыкальный исполнитель Давид Манукян. Ольга по привычке рассказывала о своей любви поклонникам и на совместных фотографиях и видео выглядела очень счастливой.

В январе 2021 года Манукян предложил Бузовой пожениться, и пара провела скромную свадебную церемонию на одном из Мальдивских островов. Однако семья долго не продержалась. Уже через пару недель после свадьбы Ольга опубликовала в своих соцсетях сообщение, что они с Давидом расстались.

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