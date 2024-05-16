«Пусть нос свой не сует»: Алена Жигалова защитила Бузову от Гагариной Алена Жигалова защитила Бузову от Гагариной, призвав ее заниматься своими делами

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Алена Жигалова

Ведущая авторского шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова прокомментировала корреспонденту NEWS.ru слова Полины Гагариной, заявившей, что Ольга Бузова не является певицей. Жигалова отметила, что есть много певцов, которые берут не сильным вокалом, а хитами или манерой поведения.

Полина Гагарина пусть нос свой не сует. Пусть записывает песни и сидит в жюри шоу «Голос» который год. Что она там делает, непонятно, — ответила Алена Жигалова.

Она пояснила, что успех никогда не является незаслуженным. Если человек чего-то добился, значит, он талантлив в разных областях. Как ведущий, как певец, как продюсер, ничто никому на голову не падает. Алена Жигалова призналась, что когда говорят — «откуда вылезла эта бездарь» — она всегда крутит пальцем у виска. Пусть комментаторы сначала пройдут путь этого человека, а потом с ними можно будет разговаривать, подчеркнула ведущая.

Ранее Алена Жигалова раскрыла главный секрет успешности Ольги Бузовой. По ее мнению, он состоит в работоспособности, десятой частью которой не обладают отечественные звезды шоу-бизнеса. Жигалова назвала Бузову трудовой пчелкой, которая переходит из проекта в проект, и ее ничто не смущает.

Ольга Бузова на мероприятии, приуроченном к 20-летию ее карьеры на ТВ, на вопрос, занято ли сердце, призналась, что уже не одна. По словам звезды, теперь она не чувствует себя одинокой или грустной. Однако имя своего избранника Бузова называть не стала. При этом артистка добавила, что «лучше быть одной, чем с кем попало».