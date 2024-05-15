Бузова раскрыла, свободно ли ее сердце Бузова призналась, что уже не одинока

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Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова на мероприятии, приуроченном 20-летию ее карьеры на ТВ, на вопрос, занято ли ее сердце, призналась, что уже не одна. По словам звезды, которые передает корреспондент NEWS.ru, теперь она не чувствует себя одинокой или грустной. Однако имя своего избранника Бузова называть не стала. При этом артистка добавила, что «лучше быть одной, чем с кем попало».

Лучше быть одной, чем с кем попало, но я не одна. Раньше я говорила, что, знаете, мое сердце свободно или мое сердце занято. Мое сердце всегда наполнено — это правильная формулировка. Я не чувствую себя одинокой, я не чувствую грустной. Да, бывают моменты, когда хочется побыть одной, — поделилась Бузова.

Телеведущая рассказала, что у нее нет конкурентов. По словам Бузовой, она всегда соревнуется лишь с самой собой. Кроме того, звезда подчеркнула, что не собирается покидать шоу-бизнес.

Знаменитость также утверждает, что ее часто обижали, при этом она шла «всегда с гордо поднятой головой», потому что тяжелые ситуации — «это не повод не надевать высокий каблук». Как вспоминает артистка, она всегда была уверена, что ее место на сцене.

Ранее певица Валерия предположила, что у Ольги Бузовой нет отношений, потому что мужчины боятся сильных женщин. По словам певицы, мужчины хотят доминировать, поэтому боятся некоей конкуренции.