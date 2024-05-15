Бузова появилась на организованном в ее честь празднике Бузова рассказала, что все 20 лет своей карьеры была настоящей перед зрителями

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Ольга Бузова

Ведущая и певица Ольга Бузова появилась на мероприятии, посвященном 20-летию ее карьеры на телевидении, передает корреспондент NEWS.ru. Она рассказала журналистам, что ее часто обижали, при этом она шла «всегда с гордо поднятой головой», потому что тяжелые ситуации — «это не повод не надевать высокий каблук». Как вспоминает артистка, она всегда была уверена, что ее место на сцене.

Просто шла к своим целях, не слушая никого. Этот путь мы проделали вместе с моими людьми, которые принимают и знают меня со всех состояниях: смешной, серьезной, радостной, грустной и в состоянии истерики, — отметила она.

Бузова подчеркнула, что все эти 20 лет была настоящей перед зрителями и ничего не придумывала, потому что «думать — это очень тяжело». Это двойная работа, зачем усложнять себе жизнь, задалась вопросом артистка.

Ранее певица Валерия предположила, что у Ольги Бузовой нет отношений, потому что мужчины боятся сильных женщин. По словам певицы, мужчины хотят доминировать, поэтому боятся некоей конкуренции. Вместе с этим она подчеркнула, что с сильной женщиной приятно иметь дело. Валерия пожелала своей коллеге по сцене счастья в личной жизни и чтобы у нее появился подходящий партнер.