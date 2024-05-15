Певица Валерия объяснила, почему у Бузовой нет отношений Валерия: у Бузовой нет отношений, потому что мужчины боятся сильных женщин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валерия

У артистки Ольги Бузовой нет отношений, потому что мужчины боятся сильных женщин, заявила певица Валерия на мероприятии, посвященном 20-летию карьеры ведущей на телевидении, ее слова передает корреспондент NEWS.ru. Она пожелала Бузовой счастья в личной жизни и чтобы у нее появился подходящий партнер. По ее словам, с сильной женщиной приятно иметь дело.

Мужчины в целом, за редким исключением, опасаются, боятся сильных женщин. Она сильная, она с характером. Многие мужчины боятся некоей конкуренции, потому что они хотят доминировать, быть главными. Трудно возвыситься самому, это не так легко: быть самодостаточным и принимать рядом с собой сильную женщину. Уважать, любить ее, ценить, — пояснила Валерия.

Ранее Ольга Бузова в шоу «Дерзкая готовка» рассказала, что они с комиком Тимуром Батрутдиновым сейчас просто друзья. По словам артистки, у них с юмористом была взаимная симпатия, но что касается чего-то большего, то у них «так ни до чего и не дошло», потому что оба «передержали» отношения.

До этого певица и ее бывший возлюбленный Давид Манукян (Дава) показали парные татуировки в рамках новой серии шоу «Сокровища императора». Экс-пара набила знак бесконечности на запястьях. Кроме того, что у Давы вытатуировано имя бывшей возлюбленной «Оля». Бузова не сдержала эмоций и попросила закрыть эту тему в эфире. Телеведущая призналась, что ей тяжело видеть Манукяна на шоу.