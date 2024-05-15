Бузова назвала своего главного конкурента Бузова: главным конкурентом считаю саму себя

Фото: NEWS.ru

Ольга Бузова

Телеведущая Ольга Бузова на мероприятии, посвященном 20-летию ее карьеры на телевидении, рассказала, что у нее нет конкурентов, передает корреспондент NEWS.ru. Звезда подчеркнула, что не собирается покидать шоу-бизнес.

Единственный конкурент, который у меня есть, это я сама. Я каждый день хочу и мечтаю становиться лучше, спокойнее, увереннее, красивее и худее, профессиональнее. И мне кажется, у меня получается. А когда кажется, это значит, что не кажется, — сказала Бузова.

Также знаменитость рассказала журналистам, что ее часто обижали, при этом она шла «всегда с гордо поднятой головой», потому что тяжелые ситуации — «это не повод не надевать высокий каблук». Как вспоминает артистка, она всегда была уверена, что ее место на сцене.

Ранее певица Валерия предположила, что у Ольги Бузовой нет отношений, потому что мужчины боятся сильных женщин. По словам певицы, мужчины хотят доминировать, поэтому боятся некоей конкуренции. Вместе с этим она подчеркнула, что с сильной женщиной приятно иметь дело. Валерия пожелала коллеге по сцене счастья в личной жизни и чтобы у нее появился подходящий партнер.