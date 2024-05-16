Ведущая шоу «Алена, блин!» раскрыла секрет успеха Ольги Бузовой Алена Жигалова: секрет успеха Ольги Бузовой в ее работоспособности

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Алена Жигалова

Ведущая авторского шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова раскрыла корреспонденту NEWS.ru главный секрет успешности телеведущей Ольги Бузовой. По ее мнению, он состоит в работоспособности, десятой частью которой не обладают отечественные звезды шоу-бизнеса. Жигалова назвала Бузову трудовой пчелкой, которая переходит из проекта в проект, и ее ничто не смущает.

Я такого не видела никогда. Она работает по 10 часов на огромных каблуках <...>. Я вообще не понимаю, как она живет. У нее весь день по секундам расписан, она не устает. Бузова — человек, у которого назад хода нет, — пояснила ведущая.

У Ольги Бузовой один недостаток — она слишком доверчивая, заявила ранее лучшая подруга телеведущей Мария Погребняк на мероприятии, посвященном 20-летию ее карьеры на телевидении. Она добавила, что доверчивостью артистки пользуются те, кто способен на предательство.

Ольга Бузова на мероприятии, приуроченном к 20-летию ее карьеры на ТВ, на вопрос, занято ли сердце, призналась, что уже не одна. По словам звезды, теперь она не чувствует себя одинокой или грустной. Однако имя своего избранника Бузова называть не стала. При этом артистка добавила, что «лучше быть одной, чем с кем попало».

Знаменитость также утверждает, что ее часто обижали, при этом она шла «всегда с гордо поднятой головой», потому что тяжелые ситуации — «это не повод не надевать высокий каблук». Как вспоминает артистка, она всегда была уверена, что ее место на сцене.