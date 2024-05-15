Подруга Бузовой рассказала о ее недостатке Подруга Бузовой Погребняк: доверчивостью артистки пользуются проходимцы

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Мария Погребняк

У Ольги Бузовой один недостаток – она слишком доверчивая, заявила лучшая подруга телеведущей Мария Погребняк на мероприятии, посвященном 20-летию ее карьеры на телевидении. В беседе с корреспондентом NEWS.ru. Она добавила, что доверчивостью артистки пользуются всякого рода проходимцы.

Она слишком доверчивая и близко подпускает к себе людей. Есть такие персонажи, которые способны напрягать, и они ей делают больно. Это ее самый большой недостаток, — сообщила Погребняк.

Ранее Бузова в интервью призналась, что всегда считала, будто на экраны телевизоров можно попасть только через постель. По словам звезды, она «честно прошла кастинг».

Также Бузова сообщила, что завершила ремонт в своей квартире. Звезда отметила, что осталась довольна результатом многолетних работ. Певица подчеркнула, что у нее получился лаконичный ремонт, который занял около трех лет. По словам Бузовой, в квартире она чувствует себя радостно и уютно — как в крепости.

Позже Бузова заявила, что экономит деньги и не может себе позволить какие-то большие траты в период, когда идет спецоперация. По словам звезды, ей не нужны новые телефоны или шубы, поскольку ее устраивает то, что есть. Бузова отметила, что лишние средства может потратить на новые песни.