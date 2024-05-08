«У меня старый телефон»: Бузова призналась, что экономит деньги Бузова заявила, что экономит деньги в период спецоперации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что экономит деньги и не может себе позволить какие-то большие траты в период, когда идет спецоперация. По ее словам, которые приводит KP.RU, ей не нужны новые телефоны или шубы, поскольку ее устраивает то, что есть. Бузова отметила, что лишние средства может потратить на новые песни.

У меня старый телефон, пока он не глючит, я буду с ним ходить. Потому что 200 тысяч рублей я лучше потрачу на новые треки. Давайте не будем забывать, в какой ситуации мы сейчас находимся. Те контракты и заработки, которые были в 2015–2018 годах, не сравнятся с теми, что есть сейчас, — сказала Бузова.

Она подчеркнула, что любые деньги, которые она зарабатывает, для нее в радость. Певица добавила, что не знает, как сложится ее будущее, но для нее важно, чтобы возлюбленный хорошо зарабатывал.

Ранее Бузова сообщила, что завершила ремонт в своей квартире. Звезда отметила, что осталась довольна результатом многолетних работ. Певица подчеркнула, что у нее получился лаконичный ремонт, который занял около трех лет. По словам Бузовой, в квартире она чувствует себя радостно и уютно, как в крепости.