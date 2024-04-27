Бузова достроила свой «замок» после трех лет ремонта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что завершила ремонт в своей квартире. Об этом она объявила на красной дорожке гала-ужина «Премии МУЗ-ТВ», пишет Telegram-канал «Звездач». Звезда отметила, что осталась довольна результатом многолетних работ. По словам Бузовой, у нее получился лаконичный ремонт, который занял около трех лет.

Я полностью довольна своим домом. Каждый раз возвращаясь туда, я чувствую себя радостно и уютно. Это мой уютный уголок, моя крепость, — сказала звезда.

Ранее телеведущая неожиданно обратилась с поздравлением к своей будущей свекрови во время церемонии закрытия хоккейного сезона в Белоруссии. 38-летняя звезда со сцены поблагодарила женщину за то, что она вырастила такого хорошего мужа для нее, но не назвала имен.

Также сообщалось, что блогер и певец Дава (Давид Манукян) на съемках шоу «Сокровища императора» подарил букет красных роз своей бывшей девушке Ольге Бузовой, с которой не общался с момента расставания. Дава подчеркнул, что за многое благодарен экс-возлюбленной, после чего обнял и поцеловал ее в шею.

Кроме того, Ольга Бузова рассказывала, что не сидит на сайтах знакомств. Артистка в беседе с журналистами отметила, что считает это крайностью, и заявила, что «еще пока до такой точки не дошла».