Бузова рассказала, пользуется ли она сайтами знакомств Бузова рассказала, что не сидит на сайтах знакомств

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова рассказала, что не сидит на сайтах знакомств, передает Пятый канал. Артистка в беседе с журналистами отметила, что считает это крайностью, и заявила, что «еще пока до такой точки не дошла».

Как передает канал, друзья часто советуют Бузовой зарегистрироваться в подобных приложениях, поскольку это идеальный способ найти личное счастье. Но певица с этим не согласна и не теряет надежду встретить мужчину мечты в офлайне.

Многие рассказывали, что это работает. И можно встретить любовь действительно и на сайтах. Люди заняты, они приходят. Им некогда ходить по ресторанам, где-то искать. До сайта знакомств, вы знаете, я еще пока до такой точки не дошла, — подчеркнула Бузова.

Знаменитость отметила, что хочет, чтобы будущий муж любил ее и уважал, не пытался переделывать и что-то запрещать, а главное, этот человек должен уметь слушать свою возлюбленную.

Вряд ли кто-то меня сможет заставить молчать. Единственное место, где я молчу, — это кровать, когда я сплю, во сне. Все остальное время я, как правило, разговариваю или работаю, — рассказала певица.

Ранее блогер и певец Дава (Давид Манукян) на съемках шоу «Сокровища императора» подарил букет красных роз своей бывшей девушке Ольге Бузовой, с которой не общался с момента расставания. Дава подчеркнул, что за многое благодарен экс-возлюбленной, после чего обнял и поцеловал ее в шею.