«Опять екнуло в груди»: Дава рассказал о чувствах к Бузовой Дава подарил Бузовой цветы и поцеловал в шею

Фото: Global Look Press

Дава (Давид Манукян)

Блогер и певец Дава (Давид Манукян) на съемках шоу «Сокровища императора» подарил букет красных роз своей бывшей девушке Ольге Бузовой, с которой не общался с момента расставания, сообщает Telegram-канал Super.ru. Дава подчеркнул, что за многое благодарен экс-возлюбленной, после чего обнял и поцеловал ее в шею.

Спасибо тебе большое. Я тебе за многое благодарен... У меня сразу что-то родное опять там заиграло. Опять екнуло в груди. И просто было внутри: «Я хочу подарить цветы человеку», — признался Дава во время записи эфира.

Ранее певица Мари Краймбрери со сцены сообщила о романе с Манукяном. Пару заметили вместе после концерта певицы в Минске. Пара вышла к фанатам, держась за руки.

Манукян попробовал скрыть лицо под капюшоном, но это у него вышло не очень успешно. После выступления он вместе с Краймбрери и своей мамой поехал праздновать 8 Марта в ресторан.

Еще в январе поклонники Манукяна предполагали, что он состоит в отношениях с Краймбрери. По мнению подписчиков, ранее пара делилась снимками и видео с острова Маврикий. Комментаторы также отметили, что оба артиста начали одновременно писать в своих аккаунтах о любви.

До этого сообщалось, что роман Краймбрери и Манукяна может оказаться пиаром. Некоторые СМИ предполагали, что Дава заплатил исполнительнице 5 млн рублей, чтобы обеспечить себя вниманием светского общества.