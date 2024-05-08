Бузова сделала шокирующее признание о начале карьеры на телевидении Бузова: я считала, что попасть на экраны можно только через постель

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью Радио «Комсомольская правда» призналась, что всегда считала, будто на экраны телевизоров можно попасть только через постель. По словам звезды, она «честно прошла кастинг».

Бузову выбрали лучшей телеведущей в опросе сайта KP.RU в конце 2023 года. Певица назвала это большой наградой накануне «20-летия на телевидении».

Для меня это важная цифра. Я из народа, меня не засунули на телевидение ни папа, ни продюсеры, я честно прошла кастинг. Я была уверена, что это возможно только через постель, — заявила Бузова.

Ранее Бузова сообщила, что завершила ремонт в своей квартире. Звезда отметила, что осталась довольна результатом многолетних работ. Певица подчеркнула, что у нее получился лаконичный ремонт, который занял около трех лет. По словам Бузовой, в квартире она чувствует себя радостно и уютно — как в крепости.

Позже Бузова заявила, что экономит деньги и не может себе позволить какие-то большие траты в период, когда идет спецоперация. По словам звезды, ей не нужны новые телефоны или шубы, поскольку ее устраивает то, что есть. Бузова отметила, что лишние средства может потратить на новые песни.