Четыре ярких романа и один неудачный брак: с кем встречалась Бузова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Ольга Бузова неожиданно обратилась с поздравлением к своей будущей свекрови во время церемонии закрытия хоккейного сезона в Белоруссии. Выходит ли она замуж, что известно о самых ярких романах артистки?

Что Бузова сказала о будущих свекрови и муже

38-летняя звезда со сцены поблагодарила женщину за то, что она вырастила такого классного мужа для нее, но не назвала имен.

«Хочу поздравить свою будущую свекровь со всеми днями рождения. Хочу сказать, что вы лучшая мама! Спасибо, что так круто воспитали моего мужа. Ваша еда — самая вкусная! С днем рождения, моя будущая любимая свекровь!» — расчувствовалась на сцене 38-летняя артистка.

Однако за несколько дней до этого на гала-ужине МУЗ-ТВ Бузова рассказала, что полюбила одиночество. Артистка объяснила, что только наедине у нее есть возможность посвятить время любимым занятиям, в число которых входят массаж и чтение книг.

«Мне очень нравится одиночество. Состояние, когда я одна. Потому что когда рядом со мной находятся люди, тем более в большом количестве, неважно, это мероприятие, общение с близкими людьми, друзьями, родителями — неважно. Когда рядом находятся люди, я всегда думаю о них больше, чем о себе. Поэтому когда я нахожусь одна, у меня есть то самое свободное время, которое я посвящаю именно себе. Девочке Оле. Это книжка, это банька, массажи, дышать свежим воздухом, уезжать за город», — сообщила певица.

Она добавила, что в последние недели такой отдых в одиночестве помогает ей держаться в тонусе. По словам Бузовой, после такого выходного она может «врываться» в новую рабочую неделю, генерировать идеи и быть энергичной.

С кем из «Дома-2» встречалась Бузова

На «Доме-2» Ольга познакомилась с Романом Третьяковым. Тогда будущей звезде было всего 18 лет, а ее возлюбленному — 24 года. Молодые люди стали одной из самых ярких пар на проекте. Поклонники реалити-шоу ждали, что Бузова и Третьяков поженятся, но все закончилось иначе. Роман покинул проект, а Ольга осталась и вскоре стала ведущей реалити-шоу.

Позже Третьяков откровенно высказался о бывшей возлюбленной. Он назвал ее несерьезной женщиной, на уме которой только веселье.

«Она не меняется. Веселая, классная, но слишком увлекается этой игрой. По крайней мере, у нас так было. В какой-то момент мужчина просто устает, ему становится скучно. Хочется, чтобы рядом был думающий, серьезный человек. К сожалению, Оля не такая», — откровенничал бывший участник «Дома-2» в разговоре с «Собеседником».

Третьяков также отмечал, что Бузова «до измождения обожает самолюбование». По его словам, для ведущей важно «быть в каждой бочке затычкой», а еще она любит говорить, «когда нет смысла говорить и когда для этого нет повода».

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press Ольга Бузова и Роман Третьяков

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев рассказал, что у Ольги был тайный роман с Тимофеем Майоровым, пока она еще находилась на проекте. Скандальный блогер заявил, что Майоров был достойным парнем, который действительно любил певицу, делал ей подарки и во всем потакал.

По словам Рустама, в тот период Ольга цвела и сияла. Влюбленные встречались три года. В 2018 году Бузова и Майоров встретились на свадьбе общих знакомых. По словам телеведущей, они с Тимофеем находятся в прекрасных отношениях. Бизнесмен поддерживал ее на съемках шоу «Замуж за Бузову». Тогда певица дала повод думать, что воссоединилась с Майоровым, но в действительности этого не случилось.

Почему развалился брак с Тарасовым

В 2011 году стало известно о романе инстадивы с известным футболистом ФК «Локомотив» Дмитрием Тарасовым. Он довольно быстро предложил Бузовой руку и сердце, и уже в июне 2012 года пара сочеталась законным браком. В свадебной церемонии и праздновании участвовали только самые близкие пары.

Ольга полностью посвятила себя построению семьи, и поначалу личная жизнь Бузовой складывалась довольно радужно. В этот период Ольга действительно гораздо реже появлялась на телеэкранах.

Но, несмотря на все усилия, их браку не суждено было просуществовать долго, и уже через 4 года, в 2016 году супруги развелись. По самой распространенной версии поклонников и СМИ, Дмитрий изменял Бузовой с молоденькой вице-чемпионкой конкурса «Мисс Россия — 2014», коей являлась Анастасия Костенко.

Сам Тарасов заявлял, что главной причиной развода стало нежелание певицы иметь детей, в то время как спортсмен очень хотел большую семью. Футболист признался, что на словах его бывшая давала согласие на пополнение, но все ее поведение говорило об обратном.

«Я сказал Оле: „Как насчет детей?“ Она ответила: „Да ты что, дети — это супер, конечно. Но у меня есть условие: я хочу свадьбу“. А я только оттуда. Говорю: „Ну давай просто распишемся, тихо, улетим куда-нибудь, не люблю я этих пышных свадеб“. Спустя столько времени я понимаю, что это были первые звоночки», — вспомнил он.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Что известно о романах Бузовой после развода

В 2018 году звезда приняла участие в шоу «Замуж за Бузову», где сердце Ольги должны были завоевывать сразу несколько участников. Перед камерами телеведущей предстояло наладить свою личную жизнь и выбрать себе мужчину мечты из целых 15 кандидатов.

Фаворитом Бузовой стал бизнесмен Денис Лебедев, который в итоге и победил в шоу. Но пара довольно быстро распалась. Ольга аргументировала их расставание изменами избранника и плачевным финансовым положением, которое тот тщательно от Бузовой скрывал.

В 2019 году в личной жизни Ольги Бузовой появился новый избранник. Им стал музыкальный исполнитель Давид Манукян. Ольга по привычке рассказывала о своей любви поклонникам и на совместных фотографиях и видео выглядела очень счастливой.

В январе 2021 года Манукян предложил Бузовой пожениться, и пара провела скромную свадебную церемонию на одном из Мальдивских островов. Однако семья долго не продержалась. Уже через пару недель после свадьбы Ольга опубликовала в своих соцсетях сообщение, что они с Давидом расстались.

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