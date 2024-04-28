Бузова выходит замуж? Что она сказала о будущей свекрови, последние новости

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Ольга Бузова неожиданно обратилась с поздравлением к своей будущей свекрови во время церемонии закрытия хоккейного сезона в Белоруссии. Что сказала певица, выходит ли она замуж, какие последние новости выходили об артистке?

Что Бузова сказала о будущих свекрови и муже

38-летняя звезда со сцены поблагодарила женщину за то, что она вырастила такого классного мужа для нее, но не назвала имен.

«Хочу поздравить свою будущую свекровь со всеми днями рождения. Хочу сказать, что вы лучшая мама! Спасибо, что так круто воспитали моего мужа. Ваша еда — самая вкусная! С днем рождения, моя будущая любимая свекровь!» — расчувствовалась на сцене 38-летняя артистка.

Однако за несколько дней до этого на гала-ужине МУЗ-ТВ Бузова рассказала, что полюбила одиночество. Артистка объяснила, что только наедине у нее есть возможность посвятить время любимым занятиям, в число которых входят массаж и чтение книг.

«Мне очень нравится одиночество. Состояние, когда я одна. Потому что когда рядом со мной находятся люди, тем более в большом количестве, неважно, это мероприятие, общение с близкими людьми, друзьями, родителями — неважно. Когда рядом находятся люди, я всегда думаю о них больше, чем о себе. Поэтому когда я нахожусь одна, у меня есть то самое свободное время, которое я посвящаю именно себе. Девочке Оле. Это книжка, это банька, массажи, дышать свежим воздухом, уезжать за город», — сообщила певица.

Она добавила, что в последние недели такой отдых в одиночестве помогает ей держаться в тонусе. По словам Бузовой, после такого выходного она может «врываться» в новую рабочую неделю, генерировать идеи и быть энергичной.

Почему певица оказалась в больнице

24 апреля знаменитость сообщила о кратковременном перерыве, поскольку она легла в больницу. Артистка рассказала подписчикам, что на время уйдет из социальных сетей. StarHit пишет, что исполнительнице хита «Под звуки поцелуев» предстоит плановая операция.

«Я немного пропаду из Сети. Легла в больницу», — писала Бузова в своем Telegram-канале, прикрепив фотографию из больничной палаты.

На прикрепленном к посту снимке певица предстала без макияжа и с убранными в косичку волосами. Бузова была одета в голубую пижаму в белую полоску.

Отвечая на вопрос подписчиков о том, что случилось с артисткой, фейковый аккаунт знаменитости написал: «Трамвай сбил!»

Некоторые подписчики Бузовой предположили, что исполнительнице предстоит пластическая операция.

«Наверное, на пластику легла? Нос, лицо?» — предположила пользовательница Юлия.

«Мне кажется, липосакция, либо что-то другое для тела сделать», — считает Наталья.

Однако за знаменитость сразу же стали заступаться другие поклонники. Пользователи напомнили, что певица могла лечь в больницу, чтобы пройти курс витаминотерапии.

За что артистка требует дом у ТНТ

Ведущая и певица Ольга Бузова потребовала у телеканала ТНТ дом за участие в реалити-шоу «Дом-2». Знаменитость вспомнила об обещанном жилье в эфире программы «Утро. ТНТ».

Бузова заявила, что являлась самой популярной участницей «Дома-2». Кроме того, она напомнила, что сотрудничает с телеканалом ТНТ 20 лет.

«Почему я повелась на шоу? Там разыгрывался дом. На тот момент мы с Романом Третьяковым были единственной парой! Где мой дом?» — спросила певица.

Ольга Бузова попала в реалити-шоу в 2004 году в возрасте 18 лет. В качестве участницы «Дома-2» она провела четыре года, а с 2008 по 2021 год стала ведущей шоу. До сих пор артистка регулярно участвует в разных проектах телеканала ТНТ.

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