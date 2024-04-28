Феномен «Следствие вели», молчание об СВО: как живет Леонид Каневский

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Телекритик Александр Горбунов рассказал, что успех программы «Следствие вели» во многом связан с ведущим, актером Леонидом Каневским. Как живет артист, что он говорил об СВО и атаке ХАМАС на Израиль?

Как Каневский повлиял на популярность «Следствие вели»

По словам телекритика, большинство зрителей жили в период описанных событий, поэтому им интересно посмотреть, как интерпретируются резонансные дела.

«Зрители понимают реалии происходящего. Большинство жили в то время, что-то читали, смотрели и знали. Им интересно посмотреть, как интерпретируются те или иные события, как происходит расследование. Есть запрос общества и интерес к ретродетективам и нынешним резонансным делам, поэтому важно держать в памяти такие события и стараться, чтобы они не происходили сейчас», — сказал Горбунов в беседе с NEWS.ru.

Телекритик отметил очень интересную подачу материала в программе «Следствие вели», которая не является шаблонной и дополнена развернутыми комментариями ведущего. В результате возникает ощущение активного участия Каневского в расследованиях, объяснил он.

«Формат не затянут по времени: если бы он не собирал цифры, его бы давно закрыли. Здесь велика роль самого Каневского», — добавил Горбунов.

Каневский в 2006 году он стал ведущим серии документальных фильмов «Следствие вели…» на НТВ. Артист рассказывал о преступлениях, совершенных в СССР с 1917 по 1991 год. Также много внимания в проекте уделялось быту и нравам советских граждан, их психологии и социальному положению.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Что ведущий говорил об атаке ХАМАС на Израиль и почему молчит об СВО

7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников, в том числе гостей музыкального фестиваля Supernova Sukkot Gathering, проходившего недалеко от кибуца Реим в пяти километрах от границы с сектором Газа.

В связи с этим российские знаменитости, некоторые из которых имеют какое-либо отношение к Израилю, приняли участие в акции памяти жертв атаки ХАМАС 7 октября. В частности, инициативу поддержали артисты Данила Козловский, Леонид Каневский, Светлана Иванова, Андрей Смоляков, Алиса Хазанова, Кирилл Сафонов, Евгений Хавтан, Вениамин Смехов и Ксения Раппопорт.

Как отмечало на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» агентство «Регнум», многие из артистов, выразивших сочувствие Израилю в связи с атакой ХАМАС, не высказывали свое мнение о специальной военной операции и не записывали подобных видео в память о погибших в ходе СВО жителях Донбасса или других регионов России. Речь идет и о Каневском, который открыто не делал никаких заявлений по поводу спецоперации.

«И все очень душевно и правильно (акция в память о жертвах ХАМАС. — NEWS.ru), только вот никто из этих прекрасных актеров и преданных граждан (только вот тут не очень понятно, какой страны), как отметили россияне в комментариях к роликам, ничего подобного никогда не записывали про жертв Донбасса. А их было ничуть не меньше, чем в Израиле. Или, допустим, про погибших от обстрела жителей приграничных регионов, например Брянской области», — отмечается в публикации «Регнума» от 22 декабря.

Как живет Леонид Каневский

В 1991 году Каневский уехал в Израиль. Совместно с режиссером Евгением Арье он создал в Тель-Авиве драматический театр «Гешер», основу труппы которого составили российские актеры, игравшие на сценах московских и ленинградских театров.

Сам Каневский объяснял, что на переезд в Израиль его подтолкнули непростые для артистов времена в конце 80-х годов. В частности, отмечал он, падала посещаемость театров.

«Театральные залы стремительно пустели, на улицах становилось все более опасно — я, например, всегда встречал дочку, когда она возвращалась из кружка Дворца пионеров. А еще помню, как приходилось улыбаться в магазине, чтобы тебе по блату продали колбасу, сыр или чай... И вот в 1989 году мой друг Женя Арье предложил поучаствовать в проекте русскоязычного театра „Гешер“ в Израиле. В декабре мы группой артистов отправились туда», — рассказывал Каневский.

Звезда фильма «Бриллиантовая рука» отмечал, что жизнь в Израиле была комфортной. По словам актера, этому мог поспособствовать тот факт, что в стране часто звучала русская речь.

«Я сразу почувствовал себя в Израиле комфортно. То ли потому, что русская речь звучала на всех перекрестках и в объявлениях, то ли потому, что меня встретило очень много моих друзей — одесситов и киевлян, уже устроившихся, работавших», — вспоминал артист.

В 2003 году Каневский вернулся в Москву. С тех пор он стал бессменным ведущим программы «Следствие вели...» на телеканале НТВ, а также работал в других проектах, в частности, озвучивал мультфильм «Тачки-2». При этом жить артист продолжает на две страны — в Израиле у него осталось много близких.

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