Телекритик объяснил феномен программы «Следствие вели» с Каневским Телекритик Горбунов: успех программы «Следствие вели» связан с Каневским

Фото: Пресс-служба НТВ

Кадр из программы «Следствие вели», актер Леонид Каневский

Успех программы «Следствие вели» во многом связан с ведущим, актером Леонидом Каневским, который снимался в сериале «Следствие ведут Знатоки», рассказал NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. По его словам, большинство зрителей жили в период описанных событий, поэтому им интересно посмотреть, как интерпретируются резонансные дела.

Зрители понимают реалии происходящего. Большинство жили в том время, что-то читали, смотрели и знали. Им интересно посмотреть, как интерпретируются те или иные события, как происходит расследование. Есть запрос общества и интерес к ретро-детективам и нынешним резонансным делам, поэтому важно держать в памяти такие события и стараться, чтобы они не происходили сейчас, — отметил Горбунов.

Телекритик отметил очень интересную подачу материала в программе «Следствие вели», которая не является шаблонной и дополнена развернутыми комментариями ведущего. В результате возникает ощущение активного участия Каневского в расследованиях, объяснил он.

Формат не затянут по времени: если бы он не собирал цифры, его давно закрыли. Здесь велика роль самого Каневского, — добавил Горбунов.

Ранее телекритик заявил, что Иван Ургант является талантливым ведущим юмористических программ, он вполне может быть модератором шоу наподобие «Лучше всех», «Минуты славы», «Привет, Андрей» и «Голоса». По его мнению, Ургант прекрасно себя чувствует в развлекательных и музыкальных форматах, поскольку начинал карьеру на телеканале MTV.