«Такое ему по плечу»: телекритик назвал подходящие для Урганта проекты Телекритик Горбунов: Ургант может вести шоу «Лучше всех» и «Голос»

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Иван Ургант

Иван Ургант является талантливым ведущим юмористических программ, он вполне может быть модератором шоу наподобие «Лучше всех», «Минута славы», «Привет, Андрей» и «Голоса», рассказал NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. По его мнению, Ургант прекрасно себя чувствует в развлекательных и музыкальных форматах, поскольку начинал карьеру на телеканале MTV.

Ургант умеет общаться с детьми. У него была такая рубрика в «Вечернем Урганте». Он точно не стал бы вести новостные программы и серьезные политические [программы]. Он гениально себя демонстрирует в образе развлекательных проектов. Может быть, музыкальный проект наподобие «Голоса». Его любовь к музыке ощущалась в проекте «Вечерний Ургант». Либо проект а-ля «Привет, Андрей», который музыкальный и позитивный. Такое ему по плечу, — сказал Горбунов.

По мнению телекритика, Ургант не затерялся бы в «Минуте славы», так как сможет приободрить участников и зарядить их позитивным настроем. Также Горбунов считает, что ведущему может подойти тревел-шоу.

Шоу, где Иван ездит по разным городам России и рассказывает, какие интересные места можно посетить. С Познером у него это прекрасно получалось. Я думаю, он и один может проехаться по нашей стране, рассказать о замечательных людях и интересных локациях. Это тоже одна из вариаций шоу, — добавил Горбунов.

Ранее генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст во время съемок КВН позвонил Урганту и публично поздравил его с днем рождения. При этом ведущий несколько раз пошутил во время разговора и «разнес зал». По мнению Горбунова, проект «Вечерний Ургант» может вернуться в эфир уже осенью, когда на федеральных каналах начнется новый сезон.